Oroscopo domani 10 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 5 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia che hanno una vita affettiva regolare non hanno molto da temere, ma qualche discussione può nascere per motivi banali. Se vivete un rapporto difficile, evitate di calcare la mano sulle differenze. Maggio può aprire nuovi discorsi in amore per lo Scorpione. Le stelle sono buone per tutti quei rapporti che hanno conosciuti momenti difficili nel passato. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il cielo è favorevole per i nati sotto il segno del Sagittario che vogliono vivere delle relazioni piacevoli senza obbligo di durata. Se non accettate compromessi, attenzione nelle scelte d’amore.

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: relax per il Sagittario

Questo è un periodo faticoso, ma non negativo, per i nati sotto il segno della Bilancia: tutte le cose che state facendo possono essere portare avanti, ma dovete evitare passi falsi. Se c’è un accordo, cercate di raggiungerlo. Lo Scorpione vive un momento di relax: forse c’è già un progetto in vista, qualcosa di interessante che riguarda la tua attività, ma non devi potenziare nulla, o metterti in gara con nessuno. Per il Sagittario è iniziato un periodo di cambiamento: potrebbero arrivare delle occasioni che valgano più di un anno. C’è anche chi pensa già al 2023.

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, la situazione astrologica chiede attenzione alla Bilancia: un netto miglioramento della forma a partire dal 13 maggio. Concedetevi più ore di sonno. Il quadro generale è positivo per lo Scorpione: non stancatevi e non pensate negativo. Avreste bisogno di una vacanza. Il Sagittario è molto agitato: già in passato siete stati vittima di malesseri legati all’ansia. Con Giove e Venere attivi potete recuperare anche dal punto di vista fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA