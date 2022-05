Oroscopo domani 10 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, martedì 10 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono essere prudenti, anche in amore. Chi ha chiuso una storia deve stare attento a non inciampare di nuovo. Maggio è un mese di ripensamento, più che di avanzamento. Secondo l’oroscopo domani, martedì 10 maggio 2022, con questo Giove interessante i nati sotto il segno del Leone potranno andare oltre: se c’è un amore importante uscirà allo scoperto, se c’è una relazione che ti interessa porrà essere seguita. Situazione sentimentale meno incerta per la Vergine: il periodo porterà risposte concrete.

Oroscopo domani, lavoro: periodo buono per la Vergine

Se il Cancro desidera cambiare lavoro non deve aspettare altro tempo. Sconsigliati, invece, azzardi legali ed economici. A volte vi sentite messi da parte anche in ufficio. Secondo l’oroscopo domani, per il Leone in questo momento è importante inserirsi in una condizione nuova, in un progetto importante. Per quanto riguarda l’attività professionale della Vergine il periodo è migliore: cercate di seguire da vicini gli sviluppi di situazioni che possono annunciarsi nel futuro. Ma non affrettate soluzioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è pensieroso e in cerva di un nuovo equilibrio: i pianeti provocano una strana agitazione. Anche chi soffre di disturbi cronici deve recuperare benessere. I nati sotto il segno del Leone hanno molte cose da fare, ma non riuscirete a fare tutto: questo porterà a un senso di inadeguatezza. Le ginocchia sono il vostro punto debole. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, martedì 10 maggio, Giove non è più in opposizione per la Vergine: questo rappresenta una crescita e consente di fare previsioni migliori anche per quanto riguarda lo stato fisico

