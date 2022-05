Oroscopo domani 10 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 10 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, inizia un periodo particolare per il Capricorno: strani ripensamenti e lievi malinconie anche nella sfera affettiva. Evitate discussioni a inizio settimana. Il cielo di maggio risveglia l’amore per i nari sotto il segno dell’Acquario: nuove occasioni in vista. I Pesci sono un po’ agitati dalla Luna in opposizione: questo può indicare un ritorno al passato, un sentimento non proprio positivo nei confronti delle persone intorno a voi.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in ripartenza

Il lavoro è in ripartenza per i nati sotto il segno del Capricorno, ancora molto agitato: se non siete del tutto contenti, riflettete prima di lasciare il certo per l’incerto. I nati sotto il segno dell’Acquario possono finalmente godere della presenza di Giove, che rappresenta una sorta di ispirazione da seguire. Si potranno sviluppare nuove idee e progetti. È un buon oroscopo per i nati sotto il segno dei Pesci che entro l’estate vogliono confermare un accordo o iniziare un nuovo progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno vive in un clime generale di nervosismo: la forza fisica è da recuperare. Giove dissonante spinge l’attenzione sulle questioni pratiche, ma dovete cecare di stare bene. L’Acquario deve fare le cose con calma: questa tensione planetaria indica fastidi localizzate alle articolazioni e può creare fastidi alla digestione. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci devono cercare di evitare stress nei primi giorni della settimana. In questo periodo sono favorite le diete depurative, sempre sotto controllo medico.

