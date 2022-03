Oroscopo domani 10 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Cosmopolitan”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 10 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, giovedì 10 marzo, con l’ingresso di Mercurio in Pesci per i nati sotto il segno dell’Ariete è importante fare chiarezza dentro di sé, analizzando e comprendendo la natura dei propri dubbi, sopratutto in amore. Il Toro deve stare attento a non idealizzare le persone vicine: con Mercurio che fa il suo ingresso nel segno dei Pesci potreste trovare molte idee e stimoli dalle vostre amicizie. Mercurio, amico del segno dei Gemelli, arriva nel segno dei Pesci: i Gemelli potrebbero trovare nuove suggestioni, anche nella sfera dei sentimenti e degli affetti. Dopo tanto tempo passato a soppesare i pro e i contro, il Cancro può buttarsi nelle occasioni che arrivano in amore.

Oroscopo domani, lavoro: sorprese per…

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, è il momento di trovare nuovi stimoli, idee, collaboratori. Per il Toro è davvero arrivato il momento in cui afferrare quello che viene proposto: avete gli strumenti per contrattare e arrivare a un accordo favorevole per voi. I nati sotto il segno dei Gemelli devono abbandonare la logica e la razionalità per concentrarti su un pensiero più trasversale: potreste scoprire qualcosa di nuovo. Per il Cancro è il momento in cui prendere un impegno concreto: uscite dalla comfort zone.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: la congiunzione tra il Sole e Nettuno del fine settimana sarà un momento di illuminazione interiore e non l’illusione di benessere. Inizia una nuova fase per i nati sotto il segno del Toro: avete bisogno di energie per affrontare le novità. Attenzione, nati sotto il segno dei Gemelli: tenete i piedi per terra, non perdetevi nella fantasia soprattutto nel weekend. Il Cancro deve uscire dalla comfort zone anche per quanto riguarda il proprio benessere fisico e mentale: cambiate la vostra routine.



