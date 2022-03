Oroscopo domani 10 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, giovedì 10 marzo, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il sito online di “Cosmopolitan”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, si sentono supportati dalle persone che hanno intorno: provate a confidarvi e affidarvi agli altri. Con Mercurio che fa il suo ingresso nel segno dei Pesci la sfera relazionale diventa una priorità per la Vergine, in cerca di contatto e affetto. Si riaccendono le passioni per i nati sotto il segno della Bilancia: una vecchia fiamma potrebbe risuscitare interesse, valutate se quel legame è destinato a durare. Per lo Scorpione, con i primi passi di Venere e Marte in Acquario, è il momento di impegnarsi sul serio nel ricostruire il tuo posto sicuro.

Oroscopo domani, lavoro:

Secondo l’oroscopo domani, cambia la musica per i nati sotto il segno del Leone: nell’ultimo periodo vi siete destreggiati tra compiti e impegni, ora è il momento di collaborare, delegare e chiedere aiuto. Per la Vergine è il momento di rivedere la propria schedule, in modo da mettere avanti i propri impegni. Con l’ingresso di Mercurio in Pesci, la Bilancia può trovare delle soluzioni alternative ai soliti inconvenienti. Per lo Scorpione è il momento di cogliere le ispirazioni: l’arrivo di Mercurio nei Pesci è un’ulteriore spinta verso la creatività.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: dopo tanti sforzi da “giocoliere” e ora di riposare un po’ e recuperare le energie per nuovi progetti. I nati sotto il segno della Vergine devo ricordarti che non c’è solo l’amore, bisogna anche ascoltare il proprio fisico, la propria mente e i segnali inesorabili che mandano. I nati sotto il segno della Bilancia devono liberare la mente, senza dare così peso a ciò che pensano gli altri: ripartite a pieno regime! Lo Scorpione deve cercare la poesia nelle cose di tutti i giorni: circondatevi di bellezza, anche la vostra salute ne trarrà giovamento.

