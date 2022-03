Oroscopo domani 10 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, giovedì 10 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il sito online di “Cosmopolitan” condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, giovedì 10 marzo, da questa settimana per il Sagittario sarà sempre più evidente i benefici che trarre dal ritornare un po’ a casa e dalle persone che vi vogliono bene. Il Capricorno, con l’ingresso di Mercurio in Pesci, rischia di perdersi tra pensieri e fantasie: cercate di essere meno distratti e più concreti, sopratutto in amore. I nati sotto il segno dell’Acquario possono contare su un appiccio più maturo per risolvere le questioni sentimentali. Per i Pesci arriva il momento di ascoltare quei bisogni nascosti del cuore che ora possono prendere voce.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Chi al top in amore e salute?

Oroscopo domani, lavoro: Mercurio in Pesci

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo domani, l’ingresso di Venere e Marte in Acquario segna l’inizio di un fase impegnata e frenetica, in cui non mancheranno anche dei problemi tecnici. Da questa settimana potrebbe esserci qualche uscita in più per i nati sotto il segno del Capricorno: l’arrivo Venere e Marte in Acquario rappresenta uno stimolo per cercare nuove risorse. Con l’arrivo di Venere e Marte, per l’Acquario arriva il momento di prendere posizione e farsi valere: le diatribe con i colleghi vanno risolto il prima possibile. Da domani, giovedì 10 marzo, Mercurio entra nel segno dei Pesci: inizia una fase in cui potrete esternare con sicurezza il vostro punto di vista.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, Amore e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, giovedì 10 marzo? La vostra mente ha bisogno di vagare: riconoscete ciò che vi fa sentire bene e sarà più chiaro anche come prendervi cura di voi stessi. Il Capricorno in questo momento può togliersi qualche sfizio: pensatelo come un potenziamento. Per l’Acquario è importante non esauriti fisicamente e mentalmente: trovate il tempo per voi stessi e per un po’ di sana attività fisica. È un periodo di cambiamento per i Pesci: i vostri limiti, mentali e fisici, sono fluidi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA