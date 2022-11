Oroscopo domani 10 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 10 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, giovedì 10 novembre 2022, arrivano consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete sono in arrivo delle buone novità in amore a partire da mercoledì prossimo. La seconda parte del mese di novembre sarà importante per i sentimenti. I nati sotto il segno del Toro dovranno affrontare qualche problematica di famiglia o con un ex, è importante risolverla il prima possibile.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? La Luna è entrata nel vostro segno ed è fonte di emozioni. Anche se l’amore avrà bisogno di conferme a partire dalla prossima settimana. Venere continua una transito importante assieme a Mercurio e i nati sotto il segno del Cancro che si sentono innamorarti dovrebbero programmare un weekend passionale.

Amore, il punto su Leone e Vergine

In campo sentimentale per il segno del Leone ci sono distanze da colmare: le coppie formate da tempo si vedono meno per vari motivi oppure c’è qualche divergenza da chiarire. Non è il periodo per fare cose folli in amore. In amore le giornate vincenti per il segno della Vergine sono quelle del fine settimana. Dopo un periodo di allontanamento ora è tempo di riallacciare i rapporti.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per il segno dell’Ariete molte cose torneranno a favore dal 16 novembre. Il cielo resta forte bisogna stare attenti alle questioni di carattere legale. È in corso un periodo di rinnovamento per coloro che sono rimasti fermi. I nati sotto il segno del Toro potrebbero dover affrontare discussioni per questioni di soldi. È una giornata velata da qualche preoccupazione.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

La Luna è in buon aspetto per i nati sotto il segno dei Gemelli devono stare attenti perché la seconda parte del mese di novembre vedrà numerosi pianeti in opposizione e Giove è tornato dissonante: bisogna capire bene se è il caso di agire o meno. Il segno del Cancro può affrontare le questioni di lavoro sperando in risultati migliori. Chi ha iniziato in maniera incerta un progetto a ottobre adesso avrà più conferme.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

La Luna è in buon aspetto per il segno del Leone e questo indica maggiore coraggio nell’affrontare certe situazioni. Anche se in questi giorni la sensazione di non ottenere ciò che si desidera è piuttosto alta. In questi giorni la Vergine deve programmare al meglio le cose che vuole fare e nella seconda parte del mese ci saranno delle scelte da fare. È tempo di fare scelte che potranno essere importanti nel 2023.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è importante non strafare, uscite da una situazione conflittuale e stata nuovamente accumulando carica positiva. In questo periodo il Toro ha tanti pianeti in opposizione e vive un momento di grande stanchezza, che bisogna cercare di superare. Il fine settimana sarà migliore.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno recuperano molte difficoltà, ma restano nel corso della settimana delle giornate un po’ agitate Dal punto di vista fisico le caviglie restano il vostro punto debole. Il segno del Cancro deve tenere a bada il nervosismo: trovata una valvola di sfogo, che sia la palestra o un bel libro.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone è molto agitato e pensieroso in questo periodo. Arrivate da un periodo di grande stress, cercare di non accumulare ulteriore nervosismo. Nella giornata di domani, giovedì 10 novembre, la Vergine non deve fare troppo: si arriva a sera molto stanchi e anche il fisico ne risente.











