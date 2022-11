Oroscopo domani 10 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni in amore e lavoro

Oroscopo domani 10 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo di giovedì 10 novembre 2022. Come sarà la giornata di domani per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia la Luna è in buon aspetto. Per i cuori solitari inizia un periodo importante dalla prossima settimana, così anche per le coppie che hanno avuto problemi. Se c’è stata una separazione non si potrà ricucire lo strappo. Venere che transita nel segno dello Scorpione parla di sensazioni positive e incontri che possono valere molto. Chi vorrà vivere una relazione part-time sarà favorito.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Questo segno ha bisogno di vivere sempre emozioni nuove, riuscite a essere fedeli quando avete al vostro fianco una persona creativa e poco gelosa, capace di cambiare ogni giorno. I sentimenti del Capricorno sono spinti da una buona emotività. Alcune coppie nell’ultimo periodo di sono allontanate per vari motivi. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di verifica.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Con Sole e Mercurio contrari è molto difficile in questo momento per i nati sotto il segno dell’Acquario trovare un buon equilibrio, nella migliore delle ipotesi anche a livello sentimentale ci si accontenta. Fino al 15 del mese non mettete troppo sotto torchio i rapporti che valgono. I single o i separati del segno dei Pesci potranno vivere relazioni part-time senza soffrire. I sentimenti tornano protagonisti in qualsiasi modo siano vissuti.

Oroscopo domani 10 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Nei prossimi giorni nati sotto il segno della Bilancia devono evitare di affrontare discorsi polemici sul lavoro, perché potrebbero provocare qualche conflittualità. C’è chi, in maniera saggia, si muove dietro le quinte. In questi giorni lo Scorpione può trovarsi a fare riunioni o il punto della situazione se qualcosa non va sul lavoro. C’è un momento di forte agitazione, ma si tratta di tensioni positive.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario alcuni risultati sono stati inferiori alle aspettative, forse state programmando qualcosa di importante che non si può attivare in poche settimane. Se un accordo è poco chiaro potreste doverne ridiscutere a fine mese. Il Capricorno è sempre in pista anche se le critiche non mancano. State facendo cose faticose ma molto importanti che avranno riscontro nella primavera del prossimo anno.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

In questo momento la situazione lavorativa dell’Acquario è un po’ ferma, ma c’è la possibilità di programmare alcune scelte per l’immediato futuro. Se la strada che avete seguito fino ad ora non vi soddisfa più, cambiatela! Nei prossimi giorni i nati sotto il segno dei Pesci troveranno soluzioni a questioni ancora irrisolte. L’appoggio di Venere vi permette di dimostrare al meglio le vostre capacità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia spesso si mostrano sorridenti anche se dentro vivono momenti di grande conflittualità. Bisogna imparare a mostrare anche le proprie debolezze. Lo Scorpione è al centro di una grande evoluzione di tipo spirituale: siete cresciuti interiormente grazie ad alcune esperienze particolare vissute di recente. Non si finisce mai di crescere!

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

La Luna in opposizione rende molto agitato il segno del Sagittario, non dovete fare troppo affidamento sulle prossime ore. Il meglio arriva da mercoledì prossimo. In vista del fine settimana i nati sotto il segno del Capricorno devono fare il meno possibile, sia a livello fisico che mentale. Cercate anche di non farvi guidare solo dall’istinto.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono cercare di stare meglio, la vostra forza fisica è altalenante. Prendetevi cura della vostra pelle ora che le temperature si sono abbassate. La Luna è dissonante per il segno dei Pesci, ma ci sono Mercurio, Venere e altri pianeti attivi che permettono una sorta di risveglio. Un cielo ancora più intenso in vista del fine settimana.











