Oroscopo domani 10 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 10 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia è iniziata una fase di recupero che sarà ancora più importante a fine mese quando Venere sarà nel tuo segno. Questo periodo può portare nuove conoscenze.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per il segno dello Scorpione? I rapporti collaudati sono pronti a dare il loro frutti, vanno avanti con sicurezza. Sabato e domenica giornate di chiarimenti.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il prossimo mese il Sagittario avrà a che fare con Venere contraria. Le crisi che sono nate nel corso delle ultime settimane saranno da affrontare con coraggio.

Oroscopo domani, lavoro: qualche conto in sospeso per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono recuperare ottimismo e qualche conto in sospeso per mettere a posto tutto. Arrivano giorni di maggiore capacità di azione.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Ottime premesse per i nati sotto il segno dello Scorpione: settembre può essere un mese di grande rilancio in vista di un futuro migliore.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il cielo promette molto bene per il Sagittario, che può già mettersi al lavoro per il 2023. Giove potenzia le vostre capacità professionali.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il settore della salute è protetto per i nati sotto il segno della Bilancia. Giove contrario mina la capacità di reggere i ritmi sostenuti.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, sabato 10 settembre, lo Scorpione deve curare con più attenzione la dieta. La pelle è il vostro punto debole.

Salute, il punto sul Sagittario

In questo fine settimana il Sagittario deve favorire il contatto con la natura. Mercurio è dalla vostra parte e dona nuova energia.











