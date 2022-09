Oroscopo domani 10 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 10 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Venere è dalla parte del Cancro e potrete finalmente superare incomprensioni. Se ci sono state delle separazioni si può ricominciare a sperare. Il periodo permette di allargare il giro delle proprie conoscenze.

Amore, il punto sul Leone

Sono giornate tese in amore per i nati sotto il segno del Leone. Potreste mettere in discussione certi atteggiamenti del partner: non fate scelte avventate!

Amore, il punto sulla Vergine

Sono stelle valide in amore per la Vergine con Venere nel segno. Questo mese torna a essere passionale, solo il fine settimana potrebbe lasciare un po’ a desiderare.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, attenzione agli accordi

Il lavoro si risveglia per il Cancro, soprattutto per coloro che nell’ultimo periodo hanno cambiato assetto alla propria attività. Un po’ di fatica a trovare gli accordi giusti

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone sta pensando di cambiare gruppo di lavoro o mansione. C’è anche chi ha già iniziata una nuova stagione della vita professionale.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Sul lavoro la Vergine potrebbe incontrare una persona importante che aiuterà a chiarire le cose. È il momento giusto per pensare alla ripresa autunnale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

La forma fisica dei nati sotto il segno del Cancro è ben sostenuta dal questo cielo nel fine settimana. Dovrete combattere con l’insonnia e qualche problema alle orecchie.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone è molto più forte. Bella questa Luna nel segno che alimenta una bella carica di vitalità. Con Giove favorevole molto situazioni torneranno positive.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono in ripresa dal punto di vista fisico, ma sabato e domenica è meglio non strafare. Cercate di recuperare anche a livello mentale.











