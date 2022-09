Oroscopo domani 10 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 10 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno settembre sarà un mese di vittorie anche in amore grazie a Venere favorevole: sarebbe da sciocchi non approfittare di questo cielo!

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario che vivono un rapporto da molti anni devono stare attenti a non agitare troppo le acque. Cresce un senso di ribellione.

Amore, il punto sui Pesci

L’opposizione di Venere rendi i Pesci molto più irritabili in amore. Nel fine settimana potrebbero aumentare le tensioni. Cercate di frequentare nuove persone.

Oroscopo domani, lavoro: più energia per il Capricorno

Il mese di settembre ha portato più energia e voglia di fare per il Capricorno. Non rovinate tutto perdendo il controllo, non è da voi!

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati dell’Acquario devono fare i conti con le proprie energie e le proprie capacità di scendere a compromessi. È una fase si preparazione, in vista di grandi successi.

Oroscopo domani 10 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci sono un po’ confusi in questo momento, ma quello che stanno seminando adesso darà frutti nei prossimi mesi. Andate avanti con ottimismo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno sono più stanchi a causa di Giove contrario, ma sono di più i pianeti positivi: Sole, Luna, Venere e Urano.

Salute, il punto sull’Acquario

Arriva il fine settimana e il segno dell’Acquario deve dedicarlo al relax. Ultimamente siete più distratti e fate fatica a concentrarvi.

Salute, il punto sui Pesci

Il benessere psico-fisico dei Pesci è messo a dura prova dall’opposizione di Venere e da Marte dissonante. Attenzione alle piccole irritazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA