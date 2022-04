Oroscopo domani 11 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani Paolo Fox: difficoltà per il Toro

Come inizierà la settimana per tutti i segni zodiacali? Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox la settimana segnata dalle festività pasquali inizierà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno dell’Ariete che vivranno una giornata molto interessante di apertura alle nuove opportunità e alla risoluzione di problemi passati. La giornata sarà propizia per questo segno anche per risvegliare l’amore, un sentimento sopito da molto tempo.

Per i nati sotto il segno del Toro la settimana si aprirà in una maniera più difficile in cui l’astrologo consiglia massima cautela nei rapporti con gli altri. Questa difficoltà potrebbe dipendere dal fatto di aver accumulato molto stress durante la scorsa settimana, il consiglio di Paolo Fox è quello di rilassarsi e di impegnarsi nei prossimi giorni a superare tutte le tensioni passate.

Oroscopo domani, 11 aprile, Paolo Fox: Cancro prudenza in amore

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Gemelli si prospetta una settimana piuttosto strana che dovrà essere caratterizzata per questo segno dalla prudenza, soprattutto in amore. In questo segno si farà sempre più crescente la voglia di serenità. Secondo l’astrologo questo segno zodiacale riuscirà ad avere delle risposte tanto attese durante il mese di maggio.

Per i nati sotto il segno del Cancro durante la giornata di domani dovranno fare molta attenzione in amore. Questo segno nelle prossime giornate però sarà sfortunato in amore ma molto fortunato sul lavoro dove entro la fine di aprile riuscirà a cogliere un accordo o stipulare un contratto molto importante.

