Oroscopo domani 11 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani Paolo Fox: momento preparatorio per il Leone

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo domani? Come si aprirà la settimana caratterizzata dalle festività pasquali per i dodici segni zodiacali? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox con il suo oroscopo. Secondo l’astrologo nella giornata di domani per tutti i segni zodiacali inizierà un periodo preparatorio che porterà a una seconda parte dell’anno, anche per il segno del Leone che a partire da maggio avrà una grande svolta e potrà liberarsi di parecchi pesi che fino a questo momento lo hanno oppresso.

La giornata di domani segnerà per la Vergine un momento di cautela dopo che durante la scorsa settimana ha dovuto affrontare alcune ostilità. Per l’astrologo questo segno zodiacale potrebbe sfruttare la parte centrale della settimana per agire, mentre, in amore questo segno zodiacale potrebbe sentirsi poso sostenuto dalla persona che ha al proprio fianco e sarà meglio avere prudenza e non innervosirsi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario amore fortunato

Per i nati sotto il segno della Bilancia la giornata di domani segnerà l’inizio di una settimana che offrirà diverse opportunità interessanti e buone capacità di iniziativa. L’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di superare tutte le sue difficoltà entro il 10 maggio.

Secondo oroscopo domani per i nati sotto il segno dello Scorpione l’inizio della settimana si preannuncia un po’ fiacco anche se, nel corso della settimana avrà l’opportunità di recuperare. Il momento più promettente per questo segno sarà durante la giornata di domenica grazie all’intervento della luna nel segno. Secondo le previsioni dell’astrologo però questo segno zodiacale riceverà tante belle notizie in amore, sia per i sigle che per chi vive una relazione.

