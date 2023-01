Oroscopo domani 11 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani mercoledì 11 gennaio: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 11 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci vuole prudenza nei rapporti sentimentali. Se siete in bilico fra due storie fate attenzione, se invece vivere una relazione da tempo questa settimana vi permette di essere più sereni e anche felici. Se i nati sotto il segno del Toro devono parlare d’amore fino a giovedì ci sarà uno stato di grande tensione. Se siete fermi da tempo, invece, potete farvi avanti.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

In questi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni più favoriti dello Zodiaco, insieme a Pesci e Vergine. Avete sempre bisogno di comunicare, anche in amore. Non potete e sapete stare da soli. Per i nati sotto il segno del Cancro è tempo di verificare un sentimento. È un periodo fertile per le coppie che possono e vogliono un figlio in vista di maggio.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Come procede l’amore per il segno del Leone? Ci vuole un po’ di prudenza in più nei rapporti sentimentali. Anche se avete la persona giusta al vostro fianco, evitate di mettere troppo al centro del rapporto i problemi esterni alla coppia. Il momento è buono per i cuori solitari. Se i nati sotto il segno della Vergine hanno qualcosa in sospeso in amore, questi sono i giorni giusti per parlare e cercare una soluzione.

Oroscopo domani mercoledì 11 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete i prossimi giorni saranno interessanti e gli obiettivi di un progetto a cui tenete stanno per essere raggiunti. La Luna può causare ritardi e complicazioni varie, ma tutto si potrà risolvere. I nati sotto il segno del Toro sono molto attenti alle questioni di natura economica. Entro la fine del mese di gennaio però sarà meglio cercare di concludere un progetto a cui state lavorando.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Se tra i nati sotto il segno dei Gemelli c’è ci ha un progetto di lavoro in ballo, è meglio battere il il ferro finché è caldo. Fate sempre molta attenzione alla concorrenza. Il segno del Cancro non deve essere pessimista: per il lavoro, come per lo studio, sono previste buone intuizioni e novità.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Negli ultimi anni, anche sul lavoro, i nati sotto il segno del Leone si sono dovuti scontrare con problematiche importanti e persone negative. Adesso arriva la vostra rivincita: credete di più in voi stessi! Giornate interessanti per i nati sotto il segno della Vergine: con le stelle dalla vostra parte avete la possibilità di ottenere i vantaggi migliori.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete questa è una settimana un po’ nervosa e sottotono. Le energie non mancano, ma siete irascibili e vi innervosite facilmente. Nelle prossime 24 ore è previsto un leggero calo fisico. Qualche giornata no per i nati sotto il segno del Toro, ma non lasciatevi troppo influenzare. Se accusate fastidi alle gambe possono essere utili massaggi localizzati.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Spesso i nati sotto il segno dei Gemelli usano la notte per pensare invece che per dormire: non privatevi del necessario numero di ore di sonno per poter affrontare al meglio i prossimi giorni. In questa prima parte dell’anno c’è meno stress per i nati sotto il segno del Cancro: potete muovervi con più calma in tutti i settori della vostra vita.

Salute, il punto su Leone e Vergine

In queste giornate ci saranno situazioni di nervosismo per i nati sotto il segno del Leone, ma nell’ultimo periodo avete preso maggiormente fiducia nelle vostre fisiche e mentali. Domenica meglio riposare a casa. Come al soliti i nati sotto il segno della Vergine possono accusare fastidi alla testa anche a causa del nervosismo.











