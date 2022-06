Oroscopo domani 11 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 11 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 11 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve cercare di ritrovare un po’ di serenità in amore. È un cielo molto interessante per gli incontri. Entro poco tempo le coppie forti faranno qualcosa di più.

Amore, il punto sullo Scorpione

È arrivato il fine settimana che nasce con la Luna nel segno dello Scorpione. Gli incontri sono favoriti: non perdete la vostra occasione!

Amore, il punto sul Sagittario

Con Bilancia, Ariete e Leone il Sagittario può vivere emozioni speciali. Con Gemelli e Vergine spesso ci sono tensioni per colpa della lontananza fisica o psicologica.

Oroscopo domani, lavoro: i consigli di Giove per la Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, Giove consiglia ai nati sotto il segno della Bilancia di non fare il passo più lungo della gamba: se desiderate ottenere qualcosa di più imponetevi con diplomazia, che rende molto di più dell’aggressività.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Ultimamente lavoro e soldi hanno dato solo problemi, allo Scorpione persino ritardi e per qualcuno fastidi fisici. Considerando il grande recupero in atto, potreste anche accettare un nuovo incarico.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il tema del viaggio è ricorrente nella vita del Sagittario. Spesso per motivi di lavoro vi muovete o avete successo in una città diversa da quella natale. Anche i giovani devono tentare nuove strade.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questo periodo la Bilancia ha ritrovato voglia di stare in mezzo agli altri. Gestite bene il fine settimana per riposare e per stare in compagnia.

Salute, il punto sullo Scorpione

In questo fine settimana lo Scorpione può pensare al divertimento e a rilassarsi un po’. Potreste trovare improvvisamente la strada giusta per stare meglio.

Salute, il punto sul Sagittario

Per quanto riguarda la salute del Sagittario, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, in questo weekend abbiamo un cielo di recupero.











