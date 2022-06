Oroscopo domani 11 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 11 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 11 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 11 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro deve cercare di mantenere alta la qualità del rapporto. Il vostro fascino è sottile ma profondo. Nelle giornate di domani e domenica potete parlare a cuore aperto. Se siete soli sognate di vivere una storia appassionata.

Oroscopo domani 10 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Leone

Per i single del Leone è possibile che ci siano piccole avventure. Nei rapporti con Ariete e Bilancia restano molte complicazioni. Cosa da chiarire con Acquario e Pesci.

Amore, il punto sulla Vergine

In questo fine settimana per i nati sotto il segno della Vergine sarà necessario esplorare l’amore. Non siate timidi! Emozioni speciali con Capricorno Scorpione e Toro.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro insoddisfatto

Il lavoro forse non soddisfa più il Cancro, ma se c’è è meglio mantenerlo. Si può pensare a qualcosa di più, per chi non ha una situazione stabile da mesi: si può iniziare a pensare a un rinnovamento o a un taglio definitivo con ciò che non è più facile da gestire.

Oroscopo domani 9 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Leone

Saturno opposto al Leone porta qualche problema con in soldi, conviene stringere i denti perché nei prossimi mesi arriveranno soluzioni migliori. Quadro astrologica movimentato: attenzione al fine settimana.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine riuscirà a prendere il controllo di una situazione che era sfuggita di mano nel corso degli ultimi giorni. I pianeti spingono nel settore della vita pratica.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In questi giorni la pigrizia prende il sopravvento nei nati sotto il segno del Cancro: durante il fine settimana capita spesso di sentirsi spossati e agitati da non riuscire a vivere bene i giorni di riposo.

Salute, il punto sul Leone

È un fine settimana che parte con qualche polemica o stanchezza per i nati sotto il segno del Leone: ma per i più volenterosi nessun problema sarà insuperabile.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine deve trovare il tempo di fare qualcosa di creativo: è un’ottima valvola di sfogo per lasciarsi alle spalle ansia e stress accumulati nell’ultimo periodo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA