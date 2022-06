Oroscopo domani 11 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 11 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 11 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il Capricorno? Le coppie molto in crisi o quelle troppo polemiche possono sollevare un po’ di polverone. Se in famiglia o nei rapporti con gli altri non tutto fila liscio, meglio tacere.

Amore, il punto sull’Acquario

Se in amore l’Acquario vuol fare qualcosa di importante, tra qualche giorno ogni decisione sarà favorita. Se vi piace una persona fatevi avanti, le giornate della prossima settimana saranno importanti ma bisogna lavorare fin da adesso per ottenere il massimo.

Amore, il punto sui Pesci

Per le storie iniziate da poco questi pianeti non hanno effetti negativi, ma possono rendere i Pesci prudenti: vorrete avere la certezza che la persona al vostro fianco non vi sita prendendo in giro.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno riparte da zero

Programmi di lavoro importanti per il Capricorno, si parte da zero! Chissà quanti hanno chiuso o stanno per chiudere una collaborazione per aprirne un’altra. Bisogna accettare quello che c’è almeno per ora.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario può iniziare a prendere iniziative e a seguire con più attenzione gli affari. Molto presto con Giove e Saturno in aspetto positivo i vostri sforzi saranno ricompensati con una ventata di positività

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Se avete un lavoro part-time potrebbero arrivare delle chiamate. La parte centrale di giugno è molto attivo sotto questo punto di vista.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La settimana, carica di impegni, è giunta a conclusione per il Capricorno. Attenzione a non eccedere, ma sfruttate il fine settimana per riposare e prendervi cura del vostro corpo.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve cercare di non appesantire troppo la propria mente: spesso fate troppo e vi sentite stanchi. Vi aspetta un fine settimana di relax.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, sarà un fine settimana più agitato per i nati sotto il segno dei Pesci. In questo cielo c’è una certa tensione o troppe responsabilità che pesano sul vostro benessere.











