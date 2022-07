Oroscopo domani 11 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 10 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, lunedì 11 luglio per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? Chi tra questi segni zodiacali riuscirà ad avere una giornata al top in amore, salute e lavoro e chi dovrà aspettare tempi migliori prima di intraprendere nuovi percorsi? La risposta a queste domande è stata fornita da Paolo Fox con il suo oroscopo di domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia riusciranno a conquistare chi amano grazie alla loro tenerezza.

Amore, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione nella giornata di domani riusciranno a sentire un miglioramento sul piano affettivo grazie anche al proprio partner che sarà disposto a cedere qualche posizione.

Amore, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario in amore dovranno fare molta attenzione nella giornata di domani potrebbero avere qualche discussione con il proprio partner in merito ad alcuni aspetti del suo carattere che lo infastidiscono.

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero sentirsi minacciati da una crisi sul lavoro che dovrà essere combattuta con le unghie e con i denti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Questo segno zodiacale riuscirà ad avere alcuni vantaggi per quanto riguarda il lavoro e avranno un momento ottimale in cui studiare anche nuove tecniche di lavoro.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro i nati sotto il segno del Sagittario dovrà fare molta attenzione prima di firmare qualcosa e l’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di chiedere consiglio a qualcuno di cui si fida.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avere uno stomaco delicato, l’astrologo ha messo in guardia tutti i nati sotto questo segno zodiacale sull’utilizzo di cibi confezionati e sugli eccessi.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per quanto riguarda la salute questo segno zodiacale dovrà prendersi cura delle proprie allergie e curare con particolare attenzione la propria dieta.

Salute, il punto sul Sagittario

Per quanto riguarda la salute, i nati sotto il segno del Sagittario dovranno cercare di riflettere sulle proprie necessità e soprattutto dovranno ricordarsi dei favori ricevuti dalle altre persone.











