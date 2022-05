Oroscopo domani 11 maggi 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 11 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, mercoledì 11 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, è un periodo particolare in amore. In certi legami incide il lavoro di uno dei due e le preoccupazioni che comportano. L’Acquario deve assecondare il ritmo delle stelle e sfruttare questo periodo per impostare nuovi progetti sentimentali. Tutto è possibile, anche l’impensabile. I Pesci devono sfruttare questo periodo con Marte passionale nel segno per conoscere nuova gente e fare nuove amicizie. Per le coppie forti è un periodo per fare programmi sul futuro.

Oroscopo domani, lavoro: conferme per l’Acquario

Lavoro e affari sono in ripartenza per il Capricorno, ma prima dovete far quadrare i conti. Non lasciate il certo per l’incerto. Questa settimana non porta cambiamenti radicali per i nati sotto il segno dell’Acquario, c’è la possibilità di confermare situazione che sono già partite nei mesi passati. È un buon oroscopo per l’attività professionale dei Pesci: se c’è stata una crisi si recupera, ma potrebbero esserci cambi di personale in ufficio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la forma fisica del Capricorno risente del nervosismo: è tempo di programmare una pausa da tutto e tutti. L’Acquario fatica a rispettare tutte le scadenze: cercate di fare le cose con calma. La tensione planetaria può creare fastidi nella digestione. I nati sotto il segno dei Pesci devono adottare un comportamento più rigoroso per quanto riguarda il fisico, a partire dall’alimentazione.

