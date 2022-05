Oroscopo domani 11 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 11 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Cosa riservono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 11 maggio? Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone dotate di una sensibilità eccezionale: forse ve la prendete troppo per le cose che capitano intorno a voi. Alcuni di voi sono ancora alla ricerca della persona giusta. Il mese di maggio può aprire nuovi discorsi in amore per lo Scorpione o portare avanti situazioni che sembravano chiuse. La solitudine non vi si addice. Giornate agitate in amore per i nati sotto il segno del Sagittario: se non avete ancora trovato la persona giusta forse non è solo colpa delle stelle. Anche le scelte d’amore a volte necessitano compromessi.

Oroscopo domani, lavoro: giorni positivi per lo Scorpione

Nessuno ostacolo per la carriera della Bilancia, ma nemmeno novità imminenti in vista. Approfittatene per rinsaldare il vostro equilibrio. Settimana positiva sul lavoro per lo Scorpione: siete pieni di vigore, di grinta e di idee. Guardatevi intorno perché arriva una occasione per riemergere. Giove è favorevole per io nati sotto il segno del Sagittario: cambiare squadra o fare una scelta importante è possibile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Da venerdì la situazione psico-fisica della Bilancia migliorerà. Cercate di dormire di più. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, quadro generale buono per i nati sotto il segno dello Scorpione, non stancatevi troppo e fate attenzione nel fine settimana. Con Giove e Venere attivi, il Sagittario può pensare a un buon recupero: la forma fisica è in miglioramento.

