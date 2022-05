Oroscopo domani 11 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 11 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, mercoledì 11 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro si lascia alle spalle l’inquietudine delle ultime settimane, sostituita dalla voglia di conoscere persone nuove o vivere emozioni particolari. Avete voglia di liberarvi di pesi e ricordi. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, maggio è un mese di forza per i sentimenti del Leone: a breve inizierà una fase di grande recupero e stabilità, grazie alla presenza amica di Venere. Il periodo dà riposte concrete alla Vergine per quanto riguarda i sentimenti: avete voglia di uscire da situazioni che non vi piacciono più.

Oroscopo domani, lavoro: stress per la Vergine

Il Cancro vive in uno stato di attesa sul lavoro: se avete chiesto qualcosa la risposta tarda ad arrivare e vi sentiti messi da parte. Questo periodo non è facile per il Leone, ma dal punto di vista economico. Ma piano piano le cose iniziano a girare a favore: vedrete che avete fatto dei passi avanti. In ufficio non manca un po’ di stress per la Vergine: colpa di Mercurio contro. Evitate le polemiche e cercate di capire di chi potete fidarvi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Le geometrie planetarie non giovano particolarmente al benessere psico-fisico del Cancro: avete bisogno di recuperare. Per quanto riguarda la salute del Leone, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, le articolazioni solo il vostro punto debole, non sforzatele troppo. Il benessere della Vergine risente un po’ degli impegni emotivi che dovete affrontare: cercate di non fare sforzi eccessivi e decidete dove concentrare le vostre energie.

