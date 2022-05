Oroscopo domani 11 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani 12 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 12 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Nelle prossime 48 ore il Capricorno potrebbe dover affrontare qualche discussione: questo vale sopratutto per coloro che non sono contenti in amore. Siate cauti ed evitate discussioni e tensioni inutili. In queso momento l’Acquario, grazie al favore delle stelle, può impostare nuovi progetti sentimentali. Se avete iniziato una storia importante, verrà confermata. Il cielo del fine settimana promette bene per i Pesci: in queste ore cercate di limitare ansie e in amore evitate conflitti che rischiano di rovinare il weekend

Oroscopo domani, lavoro: Acquario agitato

Il Capricorno vive questo periodo con un po’ di ansia. Avrete la possibilità di difendervi, l’esito di certe soluzioni è già nelle vostre mani. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Acquario è agitato: sta cercando delle novità e vorrebbe portare avanti tante cose, ma a volte si sente bloccato. Siate lungimiranti. In questi giorni i nati sotto il segno dei Pesci devono evitare di compromettere l’esito di tutto quello che è stato creato negli ultimi giorni. Non tornate sui vostri passi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il nervosismo del Capricorno influisce negativamente anche sulla forza fisica. Oroscopo utile per programmare uno stacco. L’Acquario deve evitare di fare le ore piccole, per affrontare gli ultimi giorni della settimana prima del weekend ci vuole concentrazione. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci devono lasciarsi alle spalle le persone che sono state causa di malessere e pensare di più al proprio benessere psico-fisico.

