Oroscopo domani 11 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 11 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, anche in amore la situazione è in netta ripresa per l’Ariete. Buon recupero per le coppie che hanno vissuto una fase di distanza o di crisi, mentre per i single il cielo promette nuovi incontri. La sfera affettiva del Toro desta qualche pensiero di troppo, a causa del lungo transito in quadratura di Mercurio. Inoltre l’ingresso di Venere e Marte in posizione dissonante può creare qualche discussione in più durante il mese di marzo. Il ritorno di Marte e Venere in buon aspetto favorisce un’apertura verso i sentimenti per i nati sotto il segno dei Gemelli: per i single il mese di marzo offre situazioni intriganti e nuove conoscenze. Per le coppie è un cielo di grande recupero di sintonia e passionalità. In amore è il momento di “rimettere ordine” per il Cancro: nel weekend un cielo di grande rilancio dei sentimenti, anche con la possibilità di viaggi o gite fuori porta.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani, lavoro: Ariete e Toro in ripresa

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, inizia un periodo di ripresa, che può senz’altro far tornare un certo ottimismo: incontri, colloqui, progetti e novità in partenza nelle prossime settimane. Da questa settimana la situazione professionale del Toro riparte, grazie a Mercurio che torna in buon aspetto. Il cielo, da qui ai prossimi tre mesi, sarà in continuo crescendo: novità e miglioramenti in arrivo! I nati sotto il segno dei Gemelli in questo periodo si trovano in una zona professionale di “passaggio”: per il momento c’è da attendere, la situazione sarà più chiara da fine mese grazie al ritorno del Sole e di Mercurio in buon aspetto. I ritorno di Mercurio come alleato nel cielo del Cancro è senz’altro un segnale positivo per gli affari professionali. Marzo e aprile infatti saranno due mesi importanti per Possibili revisioni anche nel metodo di lavoro.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: Marte e Venere di nuovo in buon aspetto sono un deciso segnale di ripresa anche dal punto di vista fisico. I nati sotto il segno del Toro possono sfruttare il fine settimana in arrivo non solo per dialogare con il partner ma anche per ascoltare e interpretare i segnali che il vostro fisico vi manda: non tirate troppo la corda. Per i Gemelli inizia un periodo di ricostruzione: partita da voi stessi e dai vostri bisogno psico-fisici. Il Cancro è un segno abitudinario, ma in questo momento può essere interessante rivedere la propria routine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA