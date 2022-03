Oroscopo domani 11 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, venerdì 11 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, per il Leone non c’è spazio per le indecisioni in amore: molte coppie nel mese di marzo alzeranno l’asticella dei progetti futuri. Questo nuovo cielo rende più attivi ed intraprendenti anche i single. L’ingresso di Mercurio in opposizione e la Luna in quadratura può portare qualche contrasto col partner per la Vergine: evitate polemiche che nascono per nervosismo o per motivi futili. I prossimi due mesi in qualche modo faranno da “test” per le coppie che hanno attraversato degli alti e bassi. Riparte l’amore per la Bilancia, dopo quattro mesi molto difficili: il cielo finalmente a favore può segnare un l’inizio di un recupero o un momento di “liberazione”. Lo Scorpione deve aspettare la fine di marzo per ritrovare chiarezza sulla vita affettiva o personale: procedete con molta calma e non abbiate fretta di sistemare tutto e subito.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia molto creativa

Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, la musica cambia: l’ingresso di Venere e Marte in opposizione ha l’effetto di “risvegliarti”. La settimana è partita in salita, ma vi ha dato la possibilità di riconoscere le situazioni in cui devi prendere una posizione. Per la Vergine questo mese si parlerà spesso di “riorganizzazioni” del lavoro. Con Mercurio che entra in opposizione dal 10, fate un po’ di attenzione a tutte le questioni economiche. Sul piano professionale torna una vivace creatività per la Bilancia: ma sono necessari ordine e metodo per concretizzare le idee. Giove in buon aspetto per lo Scorpione: qualsiasi sfida o questione di lavoro può essere superata. Ma Marte e Venere in quadratura portano un po’ di nervosismo. Da domani, venerdì 11 marzo, una situazione ingarbugliata inizia a sbrogliarsi!

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone. Il nuovo cielo vi rende più attivi: non abbiate paura di cimentarvi in nuove attività fisiche che possono portare giovamento alla vostra salute psico-fisica. La Vergine desidera ritrovare un po’ di relax per il proprio benessere: cerca di concedervi una breve fuga fuori porta o comunque di ritagliarvi più tempo per te stesso. Per la Bilancia è il momento di rimettere in circolo le energie. Per i nati sotto il segno dello Scorpione è in arrivo in momento di recupero nel weekend.



