Oroscopo domani 11 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni per Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, venerdì 11 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario è il momento di rimettere il cuore al centro della propria vita, grazie a Marte e Venere di nuovo a favore. Grande entusiasmo ed emozioni in circolo nel fine settimana. È un periodo particolare questo per il cuore del Capricorno, che ha bisogno di sentire più forte il senso della coppia. Questo può essere un momento dedicato per fare un po’ il punto della situazione. Questo è un cielo di grande impatto anche nella sfera sentimentale per l’Acquario: Le occasioni non mancheranno, così come la possibilità di riaccendere le emozioni. Attenzione all presenza di Urano. Questo cielo offre grandi margini di ripresa per i sentimenti dei Pesci: c’è chi sta affrontando un grande cambiamento, ci vuole un po’ di coraggio! Per i single è un cielo positivo sul fronte dei nuovi incontri. Qualcosa di speciale potrebbe accadere nelle giornate del weekend.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, lavoro: affari in ripresa per il Capricorno

Secondo l’oroscopo domani, il Sagittario può contare su un cielo interessante, grazie a Venere e Marte in buon aspetto: incontri e nuovi contatti aiutano ad allargare la cerchia degli affari. Chi chiude una porta, aprirà presto un portone. Il ritorno di Mercurio in buon aspetto favorisce una buona ripresa negli affari per i nati sotto il segno del Capricorno. Occhio, però, a certe tensioni nella giornata di domani, venerdì 11 marzo: in questo momento meglio evitare scontri. Il ritorno di Marte e Venere nel segno dell’Acquario è senz’altro indice di fortuna per gli affari. Inoltre Marte e Venere portano novità, che avranno interessanti sviluppi a partire da maggio, quando Giove tornerà a favore. Il ritorno di Mercurio nel segno è un impulso per gli affari dei Pesci: tra marzo e aprile molte saranno le novità lavorative ed è importante arrivarci preparati. Domani, venerdì 11 marzo, sarà una buona giornata per gli affari.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. La recente Luna Nuova potrebbe aver creato qualche fastidio, ma da questa settimana il cielo è più interessante un po’ su tutti i fronti. Il Capricorno ha bisogno di staccare da tutto e tutti: a volte allontanarsi può aiutare a resettare, anche a livello mentale visto che c’è molta stanchezza nell’aria. L’Acquario è in recupero, grazie alla Luna in buon aspetto, ma resta la voglia di evasione. Questo cielo offre grandi margini di ripresa per i nati sotto il segno dei Pesci: in questo momento avete bisogno di tranquillità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA