Oroscopo domani 11 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Anche per la giornata di domani, venerdì 11 novembre 2022, arrivano consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

La giornata di domani, venerdì 11 novembre, può essere utile per il segno dell’Ariete per chiarire ciò che non va in amore. Meglio parlare subito e confrontarsi con coraggio, perché il fine settimana potrebbe portare in auge qualche piccola incomprensione. Il segno del Toro devono avere pazienza anche in amore: chi ha avuto un rapporto difficile da gestire, nella prima parte di novembre ha visto ripresentarsi qualche complicazione di troppo.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? A volte è difficile farsi scivolare le cose addosso, ma questa giornata di venerdì 11 novembre annuncia un fine settimana migliore e quindi se possibile occorre riconciliarsi o semplicemente ritrovare il tempo per stare con la persona amata, tutto andrà a buon fine. I nati sotto il segno del Cancro che vivono un amore importante potranno vivere giornate galeotte tra sabato e domenica. Bene concedersi alle relazioni.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Dalla settimana prossima il cielo sarà più confortante per il segno del Leone: se state vivendo qualche dubbio in amore non tirare troppo la corda almeno fino al 14 novembre. Situazioni di disagio per chi deve scegliere tra due storie. L’ultima parte del mese sarà più facile da gestire. I nati sotto il segno della Vergine devono trovare un po’ di complicità a livello sentimentale. Le giornate di sabato e domenica potranno essere affrontate con rinnovata passione.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

In questi giorni per il segno dell’Ariete le questioni pratiche e lavorative hanno il sopravvento su tutto. C’è anche chi aspetta una risposta di tipo legale o finanziaria. Molte cose si sbloccheranno dal 20 dicembre in poi. I nati sotto il segno del Toro non devono spingere troppo le loro richieste, meglio rimandare alcune situazioni scottanti e verifiche alla prossima settimana. Nel lavoro ci vuole pazienza.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

La giornata di domani, venerdì 11 novembre, invita i nati sotto il segno dei Gemelli a ragionare, anche perché nella seconda parte del mese ci saranno delle opposizioni planetarie. Quando il mare è in tempesta è meglio non imbarcarsi in situazioni poco chiare. Il segno del Cancro deve fare attenzione alle spese che sono più alte delle entrate, meglio cautelarsi da qualsiasi tipo di eccesso. Qualche risultato arriverà.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Se sul lavoro il segno del Leone ha in ballo delle collaborazioni è meglio parlare chiaro. Ultimamente alcuni affari non sono andati come ci si sarebbe aspettati. In questo momento è meglio pensare al futuro. Per i nati sotto il segno della Vergine ci sono delle questioni di lavoro da analizzare nel dettaglio. Entro i primi giorni di dicembre vi troverete a fare una scelta.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è importante non strafare, visto che siete appena usciti da una situazione conflittuale. Ora avete una bella carica positiva, non sprecatela inutilmente. Il segno del Toro sta vivendo una fase di opposizioni planetarie, che rappresentano uno stato di forte tensione. In alcuni casi conviene isolarsi e starsene un po’ per conto proprio, evitando qualsiasi tipo di problematica.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli non devono sopravvalutare le loro forze e rischiare di innervosirsi senza ragione. Fino a dicembre è meglio non strafare a livello fisico e mentale. I nati sotto il segno del Cancro saranno protagonisti di questo fine settimana: sabato e domenica la Luna sarà nel segno. Potreste vivere una sensazione speciale o venire raggiunti da un colpo di fortuna. Negli ultimi mesi il fisico è stato un po’ provato.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il cielo comporta ancora qualche dubbio e disagio per il segno del Leone, soprattutto se avete qualche questione in sospeso a livello fisico. Sono giornate un po’ pensierose per i nati sotto il segno della Vergine, che vivono una preoccupazione e la tengono dentro senza sfogarsi. Attenzione a non implodere.











