Oroscopo domani 11 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 11 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come si aprirà il mese di ottobre? Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 11 ottobre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022/ Sagittario Capricorno Acquario Pesci: stelle…

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Venere è in opposizione fino al 23: ai nati sotto il segno dell’Ariete si consiglia una certa prudenza nelle questioni di carattere affettivo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 ottobre/ Acquario, Cancro, Vergine e Pesci

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro certe situazioni affettive, già in revisione dal mese di agosto, sono vicine a un momento di tensione che dovrete affrontare e superare con coraggio e determinazione.

Amore, il punto sui Gemelli

Il cielo è vantaggioso per gli affari d’amore del segno dei Gemelli. Vi aspetta un periodo di rivoluzione, di battaglie vinte anche nella vita domestica e in amore.

Amore, il punto sul Cancro

Come procede l’amore per il segno del Cancro? Con Venere e Mercurio dissonanti è difficile mantenere le staffe! Bisogna trovare il coraggio di affrontare apertamente le questioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Il weekend di Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione alle spese

L’Ariete deve gestire con prudenza le spese perché Mercurio è ancora opposto. Per quanto riguarda il lavoro invece via libera alla creatività.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro il lavoro è in revisioni o potrebbero esserci dei cont in sospeso. Il consiglio è quello di risolvere tutto entro il 23 ottobre.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli il mese di ottobre rappresenta un valido punto di partenza anche per nuovi orientamenti nel campo pratico-professionale.

Lavoro, il punto sul Cancro

Per quanto riguarda la situazione professionale del segno del Cancro c’è ancora tanto da chiarire. Un periodo di fermo che presto sarà superato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete non devono esagerare nelle attività sportive e concedersi pause ristoratrici al primo segnale di stanchezza.

Salute, il punto sul Toro

In questo periodo le condizioni fisiche del Toro sono discrete, decisamente in ripresa rispetto alle ultime settimane. Meglio fare un po’ di esercizio fisico.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i Gemelli la settimana comporta un buon recupero, in particolare tra le giornate di venerdì e sabato quando Luna, Mercurio, Venere e Marte saranno favorevoli.

Salute, il punto sul Cancro

Con Venere e Mercurio dissonanti il Cancro è piuttosto stanco. Attenzione a quello che mangiate, è importante iniziare questo nuovo periodo con calma e tranquillità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA