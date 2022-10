Oroscopo domani 11 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani, martedì 11 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come procede l’amore per il Leone? L’andamento della vita affettiva sembra quanto mai stimolante grazie al doppio influsso positivo di venere e Marte.

Amore, il punto sulla Vergine

Anche se le vicende di carattere pratico dominano la vita della Vergine bisogna trovare il tempo per amare. Venere mantiene sempre vivo il desiderio e la fiamma d’amore nel vostro cuore.

Amore, il punto sulla Bilancia

I nati della Bilancia devono sfruttare il grande fascino che regala Venere per rendere più appassionante una unione o per concretizzare un progetto comune.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per il segno dello Scorpione in questa settimana il desiderio di accogliere l’amore è molto pronunciato grazie alla forza di Venere che poi entrerà nel segno domenica 23 ottobre.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, situazione rallentata

La situazione professionale del Leone è più rallentata rispetto a quella affettiva. Cautela in tutte le iniziative che richiedono impegni di tipo finanziario.

Lavoro, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono evitare di perdere tempo e rimandare gli impegni per pigrizia. Dopo il 23 il mese di ottobre sarà interessante per dare un nuovo assetto alla vostra attività.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia non devono fidarsi troppo delle promesse, ma portare avanti tutte le iniziative che possono avere esito positivo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Qualche dubbio in ambito professionale per il segno dello Scorpione, c’è chi vorrebbe essere valutato diversamente e chi aspetto un cambiamento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le fatiche delle ultime settimane hanno lasciato il fisico indebolito per i nati sotto il segno del Leone: ora è necessario ritrovare le perdute energie con momenti di relax e dormendo di più.

Salute, il punto sulla Vergine

Con Marte contrario per i nati sotto il segno della Vergine è il caso di curare un pochino di più la forma fisica. Potrebbe già esserci stato un calo nella scorsa settimana.

Salute, il punto sulla Bilancia

Questo non è un periodo facile per la Bilancia: non abusate delle vostre forze e concentrate le azioni nei primi giorni della settimana.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono avere più riguardo della forma fisica. Le giornate di domani, martedì 11 ottobre, e mercoledì saranno particolarmente stressanti.











