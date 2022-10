Oroscopo domani 11 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 11 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 11 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Settembre è stato un mese di cambiamento, è probabile che alcuni rapporti d’amore siano stati messi in discussione. Questo può essere un periodo di revisione di alcuni rapporti.

Amore, il punto sul Capricorno

Questi pianeti non garantiscono serenità in amore per il segno del Capricorno. Questa fase incerta è passeggera e sarà caratterizzata da problemi di carattere pratico che non vanno riversati nel rapporto d’amore.

Amore, il punto sull’Acquario

In amore l’Acquario deve capire cosa vuole dal partner e quali sono le reali esigenze. Negli ultimi mesi le stele hanno messo in posizione critica alcuni rapporti.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci devono dimenticare quello che è successo a settembre, in particolare se state vivendo un rapporto nuovo e non c’è sempre stata la fiducia che avreste voluto.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, qualche nuovo timore

Per il segno del Sagittario settembre ha cambiato le regole del gioco. Un cambiamento che hai tanto sollecitato nel passato adesso ti spaventa.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il Capricorno deve iniziare a mettere in cantiere un progetto targato 2023. Tutto questo comporta un grande stress, soprattutto se devi fare delle scelte e dare spiegazioni a qualcuno.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Se l’Acquario ha dei progetti, in questo momento deve decidere come metterli in pratica. È un periodo che può dare soddisfazioni alla vostra ambizione.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è possibile che piano piano arrivi un buon assestamento. Settembre è stato un mese caotico, ora ogni mossa va studiata e preparata con largo anticipo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno del Sagittario ci sono situazioni che portano stress e il 14 sarete molto affaticati, anche perché ci sono molte cose da fare.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono scaricare un po’ di tensione accumulata e cercare di stare meglio cercando ogni tanto una pausa di relax.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario sentirà un po’ di stanchezza tra domani, martedì 11 ottobre, e mercoledì. Ci sono giornate in cui vi sembrerà di non riuscire a fare tutto.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, col passare dei giorni le energie fisiche e mentali dei Pesci torneranno ai livelli di sempre. Non perdete di vista il relax.











