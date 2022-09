Oroscopo domani 11 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 11 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox svela come sarà la giornata di domenica 11 settembre per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà la giornata secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi si godrà una domenica tranquilla e rilassante senza alcuna preoccupazione? Chi, invece, dovrà affrontare una giornata ricca di ansie?

Attraverso il settimanale DiPiùTv e l’App Astri, Paolo Fox svela tutte le previsioni e l’andamento del cielo per i segni suddetti. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci, per amore, lavoro e salute, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Non è la giornata ideale per il Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per arrabbiarsi in amore. Hai le idee chiare così come sai gli obiettivi che vuoi raggiungere.

Amore, il punto sull’Acquario

Giorno importante in amore per i nati sotto il segno dell‘Acquario per i quali, tuttavia, non è la giornata ideale per cominciare discussioni ed essere polemici.

Amore, il punto sui Pesci

Momento di scelte per i nati sotto il segno dei Pesci. Chi vive emozioni contrastanti a causa dell’interesse che nutre per due persone, non può più rimandare una decisione.

Oroscopo domani, lavoro: nuove occasioni per il Capricorno?

Per il Capricorno, segno ambizioso, è arrivato il momento di guardarsi intorno e cogliere al volo le occasioni che arriveranno e che potranno cambiate la vostra sfera lavorativa.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Attenzione alle spese per i nati sotto il segno dell’Acquario per il quale i prossimi mesi potranno segnare un importante cambiamento nella sfera professionale.

Lavoro, il punto sui Pesci

Periodo positivo per i nati sotto il segno dei Pesci le cui idee potranno essere proposte con positività e saranno benevolmente accolte. Non è escluso, tuttavia, un po’ di stress a causa delle preoccupazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Un po’ di stanchezza per il Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Fate attenzione anche alle articolazioni che rappresentano il vostro punto debole.

Salute, il punto sull’Acquario

Qualche piccolo fastidio per l‘Acquario a causa della distrazione o del sovraffaticamento. Sfruttate la giornata di domani per rilassarvi e riposarvi in vista della nuova settimana.

Salute, il punto sui Pesci

La pelle e la testa sono i punti più deboli dell’organismo dei nati sotto il segno dei Pesci. Qualche fastidio dovuto a delle piccole irritazioni potrebbe arrivare.











