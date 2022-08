Oroscopo domani 12 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 12 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Il weekend di Ferragosto è alle porte, ma cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno dell’Ariete, del toro, dei Gemelli e del Cancro? A svelare tutto è Paolo Fox che, con la sua App Astri e il settimanale Di Più Tv, svela l’andamento delle stelle per i segni suddetti. Ci saranno coloro che potranno godersi senza preoccupazioni il Ferragosto e coloro che, invece, non riusciranno a liberare la mente neanche in vacanza. Per aiutarvi ad affrontare meglio, tuttavia, la giornata di venerdì 12 agosto, arrivano le previsioni dell’oroscopo domani.

Oroscopo domani 12 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore, lavoro e...

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni, segno per segno, in amore, lavoro e salute, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Senza indugiare ancora, ecco i preziosi consigli di Paolo Fox.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Giornata positiva quella di venerdì 12 agosto per i sentimenti dell’Ariete. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, tutto comincia con il piede giusto, ma nel corso della giornata potrebbe esserci qualche discussione.

Oroscopo domani 11 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, salute e lavoro

Amore, il punto sul Toro

Complice il caldo e la stanchezza accumulata nel corso dei mesi scorsi, i nati sotto il segno del Toro faranno fatica a godersi le emozioni. Per non rischiare di rovinare una relazione stabile, ma anche una conoscenza, è importante fare tesoro delle esperienze del passato.

Amore, il punto sui Gemelli

Per i Gemelli che hanno una relazione da tempo, la giornata di domani è ideale per organizzare un piccolo viaggio e godersi le emozioni come un tempo. Per i single, invece, le nuove conoscenze vi regalano nuove energie.

Amore, il punto sul Cancro

E’ il momento giusto, per i nati sotto il segno del Cancro, per tirare fuori il coraggio e agire per ottenere ciò che desiderate. I single che provano interesse per qualcuno, dunque, devono abbandonare le paure e dichiararsi.

Oroscopo domani 11 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore, salute e...

Oroscopo domani, lavoro: problemi con i colleghi per l’Ariete

Qualche piccolo problema sul lavoro per i nati sotto il segno dell’Ariete. In particolare, i nati del segno devono aprire gli occhi e stare attendi ai colleghi.

Lavoro, il punto sul Toro

Periodo di fermo sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro che, tuttavia, devono sfruttare la situazione per mantenere quello che hanno ottenuto in vista del nuovo anno che porterà delle interessanti novità.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i Gemelli è arrivato il momento di godersi le vacanze, riposarsi e rilassarsi in vista di un settembre nel corso del quale non mancheranno le occasioni per fare nuovi affari.

Lavoro, il punto sul Cancro

Grande energia per il Cancro per il quale il lavoro può attendere. Avete finalmente le idee giuste. Godetevi, dunque, le vacanze prima di concentrarvi sui prossimi obiettivi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Cancro e Gemelli

Un po’ di stanchezza per l’Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Se, tuttavia, le vacanza stanno per cominciare, rilassatevi e godetevi il meritato riposo di cui hanno bisogno fisico e mente.

Salute, il punto sul Toro

Cibi sani, molto riposo, acqua ed esercizio fisico regolare sono gli ingredienti delle vacanze dei nati sotto il segno del Toro, sempre molto attento alla forma fisica pur essendo amanti del cibo.

Salute, il punto sul Cancro

Tanta stanchezza per i nati sotto il segno del Cancro che dovrebbe sfruttare non solo la giornata di domani, ma anche il resto delle vacanze, per rigenerarsi totalmente.

Salute, il punto sui Gemelli

Momento di recupero per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tra le persone del segno c’è qualcuno che non è stato bene e la giornata di domani, ma in generale tutto il periodo, segna la vostra rinascita.













© RIPRODUZIONE RISERVATA