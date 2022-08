Oroscopo domani 12 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 12 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox che, con l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, fornisce utili consigli su come affrontare la giornata di venerdì 12 agosto che dà il via al lungo weekend di Ferragosto. Come sarà, dunque, il Ferragosto di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Chi, tra i segni citati, potrà contare su un cielo sereno e sorridente? E chi, invece, avrà un cielo ricco di nubi anche a Ferragosto?

Se non volete brutte sorprese, andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, in amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone che ha una storia d’amore stabile, l’amore procede a gonfie vele. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, invece, i single del segno devono pazientare, ma l’amore arriverà sicuramente.

Amore, il punto sulla Vergine

Passione per i nati sotto il segno della Vergine che potranno ricevere grandi emozioni dalla propria vita intima. Il periodo è ottimo sia per le persone in coppia che per i single.

Amore, il punto sulla Bilancia

Periodo di stasi per i nati sotto il segno della Bilancia. Soprattutto per coloro che sono impegnati da tempo, c’è bisogno di una scossa per rinnovare i vostri sentimenti.

Amore, il punto sullo Scorpione

L’amore potrebbe essere dietro l’angolo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver cercato il partner ideale ovunque, l’amore potrebbe essere molto vicino. Guardatevi intorno perchè l’amicizia con una persona speciale potrebbe non essere più realmente amicizia.

Oroscopo domani, lavoro: problemi per il Leone

Energico, schietto e diretto, il Leone potrebbe avere qualche piccolo problema sul lavoro. A scatenarli potrebbe essere la lingua dei colleghi, pronti a mettervi i bastoni tra le ruote secondo le previsioni dell’oroscopo domani.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Quella di domani è la giornata ideale per la Vergine che avrà la possibilità di lanciare idee e trovare l’approvazione da parte dei superiori. Settembre potrebbe così essere il momento giusto per concretizzarle.

Leone, il punto sulla Bilancia

Le novità non tarderanno ad arrivare per la Bilancia. Ora è il momento di godersi le vacanze, ma subito dopo, ci sarà l’occasione per dare una svolta alla vostra vita professionale.

Leone, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione, da sempre molto ambizioso, non riesce a rilassarsi neanche quando è a riposo. Il lavoro è ancora motivo di forte stress per voi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, deve fare attenzioni alle esagerazioni di qualsiasi tipo per non compromettere il benessere psicofisico.

Salute, il punto sulla Vergine

Nonostante sia un periodo comunemente dedicato al riposo, fare un po’ di movimento farebbe bene alle persone nate sotto il segno della Vergine. Non è necessario fare sport estremi. E’ sufficiente una una passeggiata.

Salute, il punto sulla Bilancia

I problemi di coppia o quelli sul lavoro potrebbero causare problemi ai nati sotto il segno della Bilancia che ha bisogno di rilassarsi dopo un periodo di stress.

Salute, il punto sullo Scorpione

La rabbia che lo Scorpione prova per qualcuno potrebbe essere causa di ansia e stress causando così qualche piccolo problema fisico. Cercate di rilassarsi di più.











