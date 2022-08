Oroscopo domani 12 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, salute e…

Oroscopo domani 12 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di venerdì 12 agosto sarà particolarmente interessante per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A rispondere a tale domanda è Paolo Fox che, con l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, sempre invitando tutti a verificare, dà preziosi consigli su come affrontare il venerdì che anticipa l’arrivo del Ferragosto. Cosa prevedono, dunque, le previsioni dell’oroscopo domani? Cosa prevedono le stelle per gli ultimi quattro segni dell’oroscopo?

Come sempre, c’è chi potrà contare su un cielo bello, sereno e soleggiato e chi, invece, dovrà fare i conti con qualche nube all’orizzonte. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, in amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le vacanze portano una ventata di novità ai single nati sotto il segno del Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, infatti, le vacanze vi regaleranno incontri interessanti anche per il vostro futuro sentimentale.

Amore, il punto sul Capricorno

Periodo di cambiamento in amore per i nati sotto il segno del Capricorno. Nella vita tutto cambia e così anche le priorità sentimentali del Capricorno cambiano. Potrebbe esserci un addio, una convivenza o anche il progetto di un figlio.

Amore, il punto sull’Acquario

Periodo un po’ buio per i sentimenti dell’Acquario. Tutto sembra un po’ superato. La passione e le emozioni provate un tempo sembrano un vecchio ricordo.

Amore, il punto sui Pesci

I single nati sotto il segno dei Pesci sognano di trovare l’amore che, per il momento, tarda ad arrivare. In attesa che si smuova qualcosa, continuate a lavorare per realizzare i vostri sogni.

Oroscopo domani, lavoro: nessuna novità per il Sagittario

Non ci sono novità importanti per il lavoro per il Sagittario. La situazione migliorerà solo lavorando intensamente. Per il momento godetevi le vacanze perchè il ritorno sarà intenso.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il lavoro, per il Capricorno, non cambia mai. C’è chi è disposto ad andare avanti pur non avendo molti obiettivi e chi, invece, sarebbe pronto a stravolgere tutto.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Periodo di riposo totale per i nati sotto il segno dell’Acquario che, per il momento, stanno pensando solo alle vacanze. Da settembre, però, il lavoro tornerà tra le vostre priorità.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci è il momento di godersi totalmente le vacanze. A settembre, per, la vostra situazione lavorativa subirà una svolta cruciale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Qualche piccolo fastidio per i nati sotto il segno del Sagittario che potrebbero accusare qualche allergia e malessere. Nulla di grave, comunque.

Salute, il punto sul Capricorno

Un leggero calo fisico per il Capricorno nella giornata di domani. Nulla di preoccupante. Tuttavia, sfruttate il weekend per recuperare energie e riposarvi.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario non è il caso di stressarsi con lunghi viaggi. Preferite brevi soggiorni in luoghi non troppo lontani da quello in cui vivete. Avete bisogno soprattutto di riposarvi.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci, infine, hanno un forte bisogno di rilassarsi. Importanti le terapie che possono aiutare il vostro recupero fisico, ma anche mentale.











