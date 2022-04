Oroscopo domani 12 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 12 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 12 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

È un momento di rinascita per l’Ariete e anche l’amore risente di questa spinta al nuovo. L’esigenza più grande è quella di costruire maggiore stabilità col partner: favoriti tutti i progetti da realizzare dalla tarda primavera in poi. Il cielo rimane fertile per i single. Secondo l’oroscopo domani, sono in arrivo novità in amore per i single del Toro, grazie a Mercurio nel segno e Venere a favore. Inoltre, dalla prossima settimana anche il Sole torna nel segno! È un buon momento anche per rompere la routine nella coppia. Oltre a Venere, da questa settimana anche Marte si mette di traverso per i Gemelli. Per le relazioni in crisi, questo può essere un periodo in cui capire come procedere, ma meglio aspettare il prossimo mese prima di giungere a una conclusione drastica.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti in arrivo per l’Ariete

Secondo l’oroscopo domani, per l’Ariete si delineano sempre più le prospettive future del lavoro, di un cambiamento che molti stanno preparando da tempo. Attenzione alle giornate di inizio settimana quando la Luna è a favore. Inoltre la Luna Piena di questa settimana, in opposizione al segno, supporta anche le discussioni e confronti che servono per migliorare le condizioni di lavoro. Mercurio torna finalmente nel segno del Toro, movimentando positivamente la sfera professionale. È un cielo che permette di guardare avanti. Le giornate di inizio settimana sono un po’ in salita. Per i Gemelli inizia una fra transitoria sul fronte professionale, caratterizzata da una certa insofferenza o incertezza, che svanirà con l’avanzare della primavera. È un cielo che permette grandi evoluzioni, ma non da subito.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è un periodo di grande rinnovamento, anche per quanto riguarda la propria routine alimentare, a cui aggiungere un po’ di sana attività fisica. Secondo l’oroscopo domani, dopo una giornata logorante il Toro avrà bisogno di svago: prima un po’ palestra o una corsa al parco, poi lettura o spettacoli in tv. Non c’è modo migliore per ricaricare le batterie. Nel pomeriggio di domani, martedì 12 aprile, l’umore dei Gemelli diventerà da turchino brillante a grigio, così come piace alla Luna passata in quadratura e a Mercurio in dodicesima Casa.











