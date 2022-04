Oroscopo domani 12 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 10 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, martedì 12 aprile, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una domenica serena e tranquilla e chi, invece, affronterà una giornata meno positiva. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La geometria celeste che vede Saturno in buon aspetto con la Luna Piena dà un senso di stabilità alla relazione della Bilancia. Per i single (e non solo!) il cielo diventa sempre più intrigante, intorno a sabato 16 aprile. Attenzione a non complicarsi la vita con persone inconcludenti e impegnate. Da questa settimana c’è un altro elemento positivo nel cielo dello Scorpione: oltre a Venere, anche Marte molla la quadratura e torna a favore! Si attenuano molte tensioni, si torna a parlare la stessa lingua del partner. Anche per le storie più recenti questo è un momento di “conferme”. Intensa di emozioni la giornata di Pasqua di domenica 17, quando la Luna è nel segno. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario devono evitare inutili tensioni dove il rapporto sta vivendo una crisi. Le prossime settimane possono rappresentare un banco di prova per le coppie più recenti.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario in attesa

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per la Bilancia è arrivato il momento di prendere importanti decisioni per non rischiare uno stallo, o di dover comunque faticare di più nei prossimi mesi. L’opposizione di Giove attiva il prossimo mese invita a rimboccarsi le maniche: vi aspetta un periodo di grande crescita ma anche di grande impegno. Le giornate di inizio settimana aiutano a fare programmi per il futuro. La scena professionale si più entusiasmante per lo Scorpione. Da questa settimana, infatti, Mercurio entra in opposizione aprendo la strada a trattative e discussioni che aiutano a fare chiarezza su iniziative future. Prosegue una fase di “attese” sul lavoro per il Sagittario, dove tutto è in divenire. Da maggio Giove tornerà a favore e darà tutto un altro sprint alla vita lavorativa e non solo. Quello sarà il momento in cui molte questioni professionali troveranno un chiarimento

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà, infine, la salute secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Periodo felice per la salute della Bilancia, con la vitalità in risalita. Inutile disperdere energie preziose, piuttosto ricaricatevi, diverrete più belli. Qualche disturbo di troppo per lo Scorpione: insonnia, tachicardia, emicrania, mal di schiena. Ma l’unico vero rischio sono gli sforzi eccessivi e gli sport spericolati, a tutto il resto c’è rimedio. Alti e bassi per il Sagittario. Da una parte Marte e Saturno in Acquario sostengono, dall’altra Venere e Giove in Pesci montano il malumore. Mantenete i nervi saldi, passerà anche la tempesta.











