Oroscopo domani 12 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 12 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, martedì 12 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle“, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, questo è un momento di ripresa in amore per i nati sotto il segno del Cancro. Con il partner si ritrova un buon equilibrio, per i single il cielo torna ad entusiasmare. Con Venere (e dal 15 anche Marte) a favore, l’amore torna protagonista! Questa settimana Marte lascia l’opposizione e anche la sfera amorosa del Leone ne risente positivamente: si alleggeriscono alcune tensioni vissute di recente nella coppia o in famiglia. Meglio aspettare il fine settimanale per un chiarimento definitivo. Per quanto riguarda l’amore per i nati sotto il segno della Vergine, Venere e Marte in opposizione stanno tentando di riportare in equilibrio certi rapporti che nel passato hanno vissuto una fase di tensione. Buoni movimenti per i single a caccia di emozioni.

Oroscopo domani, lavoro:

Mercurio è tornata a favore del Cancro dando una bella “accelerazione” sul fronte del lavoro. È il momento di avanzare richieste o di inviare curriculum, se il tuo obiettivo è quello di cambiare. Dalla prossima settimana qualcosa di concreto inizia a muoversi. Secondo l’oroscopo domani, per il Leone è arrivato il momento di prendere di petto una questione professionale che ultimamente ha creato una certa agitazione. Le giornate di inizio settimana, con la Luna nel segno, in qualche modo ti aiutano a fare chiarezza. Niente fretta: più ci avviciniamo a maggio, più le cose prenderanno forma. Da questa settimana, Marte molla l’opposizione e iniziano ad attenuarsi tensioni o incomprensioni. La Vergine fa un po’ di fatica a stare dietro a tutto. L’opposizione di Marte si farà sentire ancor più dalla prossima settimana, ma meglio iniziare a fare un po’ d’ordine. Dal cielo però c’è anche una buona notizia: Mercurio torna a favore aprendo a novità e progetti da sviluppare meglio nelle prossime settimane.

Oroscopo domani, salute:

La salute e il benessere del Cancro sono positivamente influenzati dalla presenza di Giove, Venere e Mercurio nei Pesci: il trio di pianeti stimola la mente e apre i canali del cuore dopo mesi di chiusure. Si respira benessere ovunque vi giriate. I nati sotto il segno del Leone a Pasqua devono cercare di fare qualcosa che li interessi, che li faccia stare bene, senza lasciarsi condizionare dalla famiglia e dall’ambiente circostante. La Vergine non vede l’ora di rilassarsi e recuperare un po’ di tempo per sé: approfittate delle vacanze di Pasqua per recuperare energie.











