Oroscopo domani 12 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 12 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono fare attenzione in amore se c’è una persona che vi rimprovera e che sembra più forte di voi, potreste agitarvi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione dimostrerà grande desiderio di fare conoscenze. Le storie che nascono in questo periodo confermano la vostra voglia di rimettervi in gioco.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario c’è sempre questa lontananza in amore che è una lontananza fisica o psicologica. Dalla prossima settimana possibilità di riconciliazione.

Oroscopo domani, lavoro: cambio di programma per la Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia a causa di alcuni eventi recenti hanno dovuto impostare in maniera diversi molti progetti futuri.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale la situazione dello Scorpione è spinta da Mercurio in aspetto buio. Preparatevi ad alcune discussioni tra mercoledì e giovedì.

Lavoro, il punto sul Sagittario

È un martedì piuttosto stimolante per il Sagittario piano piano state recuperando terreno e anche progetti programmi che erano partiti male.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’unico elemento di disturbo nel cielo della Bilancia è rappresentato dalla Luna dissonante, da mercoledì: siate cauti e non fate cose folli.

Salute, il punto sullo Scorpione

Con la Luna favorevole lo Scorpione aumenta la sua percezione del benessere. Avrete la sensazione che sta arrivando qualcosa di importante per voi.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è un periodo di forza ma anche di stress: avrete tante cose da fare, da recuperare e da portare avanti. Non riuscirete a fare tutto, ma non preoccupatevi.

