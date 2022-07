Oroscopo domani 12 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 12 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, in questi giorni il Cancro non ha molto tempo l’amore. Se avete un riferimento sentimentale importante, dalla prossima settimana Venere nel segno potrà dare molto di più.

Amore, il punto sul Leone

Per i nati del Leone le relazioni nate nell’ultimo periodo sono importanti e chi non ha una storia potrà puntare sul mese di agosto.

Amore, il punto sulla Vergine

Per la Vergine il pomeriggio di domani e la mattina di mercoledì sono molto utili per verificare un rapporto. L’amore non è ancora così caldo come vorreste, forse ci sono state troppe assenze da colmare.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro agitato

I nati sotto il segno Cancro devono superare questa fase di lieve agitazione che riguarda sopratutto il lavoro: evidentemente alcuni cambiamenti e problemi non sono stati affrontati in maniera giusta.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone in questo momento sono molto incoraggiati perché Giove in aspetto buono porta coraggio. Attenzione però a non sentirvi troppo sicuri di voi stessi!

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questa giornata i nati della Vergine possono programmare le prossime settimane. Vi aspetta un 2023 importante, ricordare che spesso i progetti di lavoro partono da settembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono recuperare serenità. Cercate di adottare in comportamento più rigoroso per quanto riguarda il vostro fisico.

Salute, il punto sul Leone

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno del Leone, devono fare un po’ di attenzione con lo stress alto per colpa della dissonanza di martedì.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine ci sono aspetti piuttosto complicati che arrivano dai pianeti leggeri ma comunque fastidiosi.











