Oroscopo domani 12 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 12 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

È un cielo particolare per i nati sotto il segno del Capricorno in amore. Non tutte le coppie in questo momento stanno vivendo in maniera serena.

Oroscopo domani 12 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, i nati dell’Acquario che hanno una vita affettiva regolare non hanno molto da temere. Chi ha risolto i suoi problemi d’amore sarà tranquillo per un po’.

Amore, il punto sui Pesci

La settimana può aprire nuovi discorsi per i Pesci e portare avanti situazioni che sembravano chiuse. La solitudine non si addice a un segno come il vostro.

Oroscopo domani, lavoro: idee chiare per il Capricorno

Il Capricorno sa quello che deve fare e le idee saranno ancora più chiare nel pomeriggio, con la Luna nel segno. Dal punto di vista economico Sole e Mercurio in opposizione portano a fare dei tagli.

Oroscopo domani 10 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni amore...

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è necessario un periodo di riflessione e di pausa. In questo momento le vostre idee innovative potrebbero non essere capite.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci si sentono pieni di vigore, di grinta e di idee. Mercurio è favorevole: guardatevi intorno perché arriva un’occasione davvero fortunata.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

È già da qualche mese che il Capricorno si sente stanco: vi siete agitati troppo o siete stati vittima di malesseri legati all’ansia. La parte centrale della settimana ancora a rischio.

Salute, il punto sull’Acquario

Situazione astrologica migliore per l’Acquario, anche se tra giovedì e venerdì potrebbe esserci un po’ di elettricità nell’aria e vi sentirete piuttosto nervosi.

Salute, il punto sui Pesci

Quadro generale molto positivo per i Pesci. Questa settimana sarà propedeutica per un periodo migliore che inizierà settimana prossima con il ritorno di Venere favorevole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA