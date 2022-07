Oroscopo domani 12 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 12 luglio per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere un ultimo giorno di primavera, prima del solstizio d’estate all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox con il suo oroscopo di domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete tutte le storie che nascono adesso valgono molto. Tutto è possibile anche l’impensabile. Solo dal 18 amore ci vorrà prudenza e qualcosa andrà chiarito.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del toro Toro i sentimenti saranno premiati maggiormente nella seconda parte della giornata di domani, martedì 12 luglio.

Amore, il punto sui Gemelli

L’amore c’è per i Gemelli, sopratutto la voglia di innamorarsi. Avere Venere nel segno rappresenta proprio questo tentativo di essere più amati. Attenzione solo se ci sono più storie in ballo.

Oroscopo domani, lavoro: per l’Ariete c’è un rinnovamento

Le stelle di domani, martedì 12 luglio, vedono l’Ariete molto agitato ma positivamente. Tutto si sta risvegliando da quando Giove è arrivato nel segno e quindi da circa due mesi c’è stato un rinnovamento.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro deve agire per tempo per ottenere risultati. L’astrologia indica un periodo importante. Avete già qualcosa in ballo per la primavera del prossimo anno.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per quanto riguarda l’attività professionale dei Gemelli il periodo è valido per accordi, ma non affrettate soluzioni difficili da raggiungere almeno per il momento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Il cielo della settimana è interessante per l’Ariete, lontano da complicazioni e fastidi. La quadratura planetaria indica fastidi alla pelle e all’apparato dirigente.

Salute, il punto sul Toro

Secondo Paolo Fox, il Toro da domani pomeriggio fino a giovedì mattina avrà voglia di divertirsi. Ultimamente vi siete liberari da un peso.

Salute, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono dimenticare qualche momento di nervosismo vissuto di lunedì. La giornata di domani, martedì 12 luglio, funziona meglio.











