Oroscopo domani 12 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 12 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Anche per domani, giovedì 12 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Bilancia ha poca pazienza e si sente poco diplomatica: in situazioni del genere è meglio non muovere nulla che fare errori. Giove opposto non consiglia di tirare la corda alla lunga in situazioni che si potrebbero risolvere con un po’ di razionalità. Per lo Scorpione è già tempo di pensare al fine settimana: per gli innamorati sarà il momento giusto per fare una nuova conoscenza o una scelta importante. Le prossime 48 ore possono portare buone emozioni per i nati sotto il segno del Sagittario: oroscopo importante per le storie d’amore.

Oroscopo domani, lavoro: energia per lo Scorpione

Anche sul lavoro la Bilancia vive un po’ ansia e nervosismo. Se dovete trovare un accordo, è meglio raggiungerlo in fretta. Secondo l’oroscopo domani, per lo Scorpione è il momento di chiudere un contratto o un accordo: se avete battuto la fiacca ora è il momento di recuperare. Il Sagittario non teme ostacoli: non avete paura di lanciarvi anche nelle cose che non conoscete. Presto tornerete protagonisti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono imparare ad ascoltare il loro corpo: il vostro fisico vi sta dicendo che qualcosa non va, cercate di capire di cosa si tratta. Ultimamente lo Scorpione non è stato bene, ha sofferto di fastidi articolari, ma la situazione sta migliorando. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la forma fisica del Sagittario è in miglioramento, dopo una serie di piccole influenza stagionali.

