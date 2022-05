Oroscopo domani 12 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, giovedì 12 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro è molto importante tra giovedì e venerdì non perdere la pazienza: meglio evitare contrasti in amore. Domani sarà una giornate che può provocare qualche dubbio. Il segno del Leone in queste 48 ore in arrivo potrebbe iniziare già a vedere le cose in maniera diversa rispetto al passato e notare cambiamenti più o meno importanti. Giove e Venere favorevoli: chi non ha un amore deve cercarlo, chi sta cercando una nuova strada potrà trovarla. Secondo l’oroscopo domani, la giornata sarà positiva per la Vergine per fare buoni incontri e iniziare a fare progetti per il futuro. Le storie che nascono a maggio saranno ancora più importanti a giugno.

Oroscopo domani, lavoro: conferme per il Leone

Se il Cancro ha delle richieste è ora di farlo, secondo le proprie capacità e possibilità. Sconsigliati azzardi legali ed economici. Questo è un periodo di conferme per i nati sotto il segno del Leone che hanno lavorato bene in passato: finalmente riuscite a vedere oltre e dare spazio a grandi progetti. Vi sentite più motivati. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Vergine deve fare attenzione alle finanze, che sono state messe alla prova negli ultimi mesi. Mercurio è dissonante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Giornata difficile per i nati sotto il segno del Cancro, anche a livello fisico c’è qualcosa che non va. Ci vuole pazienza. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Leone è molto stanco e non riesce a fare tutto quello che vorrebbe: cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Prendetevi cura delle vostre ginocchia. È importante per il segno zodiacale della Vergine nella giornata di domani non perdere le staffe ma trovare un buon equilibrio.

