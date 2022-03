Oroscopo domani 12 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, sabato 12 marzo, nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli dell’astrologo Mauro Perfetti che, attraverso il sito online di “Oggi”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro,

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, sabato 12 marzo, la presenza benefica di Venere e Marte favorisce il fronte delle amicizie per l’Ariete, soprattutto quelle di vecchia data. I nati sotto il segno del Toro possono contare su un piacevole weekend, con la Luna cancerina finalmente dolce e riposante. La sfera affettiva dei Gemelli risente dell’influenza della Luna entrata nel segno e dell’apporto energetico di Venere, che favorisce anche emozioni e sentimenti. Tanti pensieri per il Cancro: i problemi che coinvolgono tutto il mondo mettono profondamente in allarme la vostra anima sensibile attaccata alla casa e alla famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: sorprese per…

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, la settimana è stata concentrata sui problemi finanziari. Alcune soluzioni non sono immediate. Affollato il cielo del Toro: la doppia quadratura di Mercurio e Saturno si è ingrossata a causa dell’approdo di Marte e di Venere, tutti quanti in Acquario allo zenit in quadratura. Le convergenze planetarie influiscono anche sul lavoro: per portare a termine tutti gli impegni dovrete sudare le classiche sette camicie. La situazione lavorativa dei Gemelli ha risentito positivamente dell’arrivo della Luna volta con l’approdo della Luna nel segno e dell’apporto energetico dei suoi aiutanti, sopratutto il saggio e il battagliero Marte battagliero. La settimana del Cancro è stata densa di prove e preoccupazioni, tra finanze e investimenti che non vanno come dovrebbero.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: malinconico il fine settimana, sotto il tiro della Luna cancerina inerte ma profondamente suscettibile e inquieta in quadratura. Nel fine settimana il Toro avrà modo di rilassarsi e ritrovare il pieno contatto con la natura, facilitato dal super trigono d’Acqua inviato dal Sole, Giove, Mercurio e Nettuno tutti quanti asserragliati nei Pesci. I Gemelli si sentono in vena di sperimentare in cucina, ma attenti a non ingrassare! Il cielo del Cancro parla anche di problemi personali, psicologici che andrebbero affrontati con più decisione, parola di Marte, Saturno e Mercurio, tutti coalizzati in ottava Casa in Acquario, indicatore di trasformazioni profonde.



