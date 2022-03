Oroscopo domani 12 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Tornano i consigli dell’astrologo Mauro Perfetti che, attraverso il sito online di “Oggi”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 12 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, sta vivendo un momento difficile: contro di voi lavorano Saturno, Mercurio, Marte e Venere. Tempi duri dunque soprattutto per le coppie già collaudate. La Vergine si trova con molte cose da discutere e chiarire con il proprio partner: si può anche pensare ai confetti o alla convivenza, ma prima togliere tutti gli scheletri dall’armadio. La settimana della Bilancia è iniziata con qualche problema di cuore, ma con l’arrivo della Luna in Gemelli in sintonia con Venere, Marte e Saturno acquariani, riuscite a mettere una pezza. Nei prossimi giorni lo Scorpione torna a sognare, a creare e a credere in un futuro migliore con le persone che amate

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni per Amore, lavoro e...

Oroscopo domani, lavoro: Scorpione preoccupato

I nati sotto il segno del Leone in questi giorno parlano molto di investimenti e prospettive per il futuro del mondo, in un mix di inquietudine e speranza. Per la Vergine non è stata una settimana semplice sul lavoro: colpa di una Luna inconcludente. La Bilancia è concentrata sulla sua carriera, tra opportunità da cogliere al volo e piccole delusioni. C’è molto da mettere in discussione. Secondo l’oroscopo domani, pianeti parlano allo Scorpione di affari, acquisti immobiliari, tasse, bollette: tutti argomenti spiacevoli e ansiogeni.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone è giù di tono e se il tempo non è dei migliori e si sente più malinconico del solito: avete bisogno di luce e allegria! La salute della Vergine richiede un occhio di riguardo: Marte, Saturno e Mercurio sono tutti impegnati per sostenerla e vi suggeriscono di effettuare quei test clinici trascurati. La testa della Bilancia, secondo l’oroscopo domani, si perde tra sogni e paure: approfittare del fine settimana per dormirci su. Da venerdì la Luna passa in Cancro e porta un po’ di calma per i nati sotto il segno dello Scorpione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA