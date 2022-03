Oroscopo domani 12 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Pronostici lavoro, amore, salute

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, sabato 12 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Mauro Perfetti che, attraverso il suo sito online di “Oggi”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario parlano spesso di casa e famiglia: ricordatevi le promesse e impegni che dovete mantenere per rispetto alle persone che contano su di voi. Tra domani, sabato 12 marzo, e domenica il Capricorno dovrà puntare l’attenzione sulla vita di coppia, i veri sentimenti, le emozioni più profonde e segrete. Grazie al passaggio della Luna in Gemelli, l’Acquario è più disponibile col partner, più giocherellone, più aperto nei confronti del prossimo. Con il permesso della Luna cancerina, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno un weekend fantastico, in compagnia di persone care.

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: guadagni e impegni per il Capricorno

Settimana molto stancante sul lavoro per il Sagittario: dovete darvi da fare per uscire dall’impasse in cui vi siete cacciati. Il cielo del Capricorno, secondo l’oroscopo domani, parla di impegni professionali e soprattutto di guadagni, messi in pista da Marte e Venere passati in seconda Casa. L’Acquario è in un momento molto favorevole per i guadagni: se avete ricevuto tanto, l’universo vi chiede di restituire qualcosa a chi ha più bisogno. I nati sotto il segno dei Pesci devono rivedere le loro collaborazioni per renderle più efficaci e produttive.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni per Amore, lavoro e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. Nel fine settimana potrete pensare solo a voi stessi tuffandovi nelle acque profonde del mondo interiore: il vostro lato mistico ne sarà appagato. La compresenza di Mercurio, Sole, Giove e Nettuno in Pesci fa molto bene al Capricorno: nuove energie, nuovi pensieri e nuove intuizioni. Ai nati sotto il segno dell’Acquario si consiglia di rilassarsi e non aggiungere altri problemi a quelli che vi hanno già tormentati a inizio settimana. Fine settimana all’insegna del relax, musica, arte e colore per i nati sotto il segno dei Pesci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA