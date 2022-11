Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 12 novembre 2022, arrivano consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono dare spazio solo alle emozioni vere: sarete presi dalla magia sottile dell’amore anche se non siete più degli adolescenti. Per i rapporti di lunga data si inaugura un periodo più sereno e costruttivo. È un periodo un po’ strano per il segno del Toro, soprattutto chi è separato non si sento fiducioso e sta cercando nuovi orizzonti. Possibili conoscenze durante i viaggi.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Riuscirete a gestire con più chiarezza i rapporti con i figli e anche con i parenti. Resta comunque qualche incomprensione che costringe a discutere. Gli amici sono fonte di serenità. Per il segno del Cancro si risveglio la passione, Venere è favorevole. Non escludete a priori la possibilità di un nuovo amore: se vi piace qualcuno dategli appuntamento nel fine settimana quando, grazie alla Luna in aspetto di trigono, darete il meglio.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone dovrebbe provare a vivere questo mese di novembre senza troppi pensieri, invece di cercare l’emozione della trasgressione a ogni costo. Attenzione alle avventure che a parole vi piacciono ma nei fatti vi fanno stare male. La Vergine può contare sul favore di Venere. Se volete dare nuova linfa al vostro rapporto pensate a un progetto da realizzare insieme. Giornate vincenti nel fine settimana.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

In questi giorni per il segno dell’Ariete può cercare ci programmare gli eventi che porteranno a grandi azioni e la realizzazione di idee importanti entro fine mese. La Luna rafforza il vostro cielo. In questo momento i nati sotto il segno del Toro possono stipulare contratti e prendere accordi. È un cielo poco disponibile nei vostri confronti, dovete fare buon viso a cattivo gioco. Seguire con cura le questioni legali.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono stare attenti alle spese. Se ci sono delle questioni di carattere economico da risolvere vi sentite un po’ in bilico anche sul lavoro. Chi ha una professione indipendente vive alti e bassi. Il Cancro si deve armare di pazienza di fronte all’impegno a volte pressante che vi viene richiesto per gestire certe situazioni professionali. Spese superiori alle entrate.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

È stata una settimana più di riflessione che di azione per i nati sotto il segno del Leone. Se lavorate alla dipendenze altrui, dovrete avere più pazienza con capi. Affrontate gli impegni con serenità. Tra il 17 e il 30 novembre il segno della Vergine dovrà fare delle scelte importanti in ambito professionale, forse anche chiudere qualche progetto che non funziona.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete il relax è d’obbligo in questo fine settimana: cercate di non strafare, anche voi abete bisogno di ricaricare le batterie! A partire dal 12 novembre il segno del Toro sarà più attivo: è comunque importante concedersi una buona dose di riposo giornaliero. Non affaticate troppo lo stomaco.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono affrontare una situazione astrologica un po’ faticosa. A rischio le caviglie, che sono il vostro tallone d’Achille. Attenzione alle distrazioni. Il segno del Cancro deve imparare a dominare il nervosismo, sfogarsi in palestra o all’aria aperta può essere un primo passo importante.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone sono particolarmente agitati in questo periodo, complice qualche pensiero di troppo. Cercate di trovare un po’ di tranquillità camminando all’aria aperta. La settimana è iniziata con molta energia per i nati sotto il segno della Vergine, ora però le scelte per il futuro vi preoccupano un po’.











