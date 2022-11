Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di sabato 12 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono stare un po’ attenti nelle relazioni in questo fine settimana. Sabato e domenica potrebbero tornare delle piccole complicazioni. Cercate di non riversare tensioni nei rapporti con i parenti. Il fine settimana porta un incremento delle emozioni per il segno dello Scorpione: nelle prossime ore Venere e Luna saranno favorevoli. Potrete riavvicinare un amore.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Le nuove amicizie possono diventare qualcosa di più importante e profondo. Tuttavia bisognerà aspettare il 16 novembre per i miglioramenti più grandi. Il fine settimana invita i nati sotto il segno del Capricorno a recuperare i sentimenti. Per le coppie ci sono stati dei weekend molto complicati da gestire, oppure di lontananza non desiderata.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Per quanto riguarda i sentimenti, tra i nati sotto il segno dell’Acquario c’è chi è andato nel pallone dalla fine di ottobre: ci sono state delle distrazioni nei rapporti di lunga data. Chi ha due storie in ballo o ha vissuto una trasgressione ora vorrebbe tornare sui propri passi. Tra i nati sotto il segno dei Pesci c’è una maggiore volontà di amare: il fine settimana sarà utile per chi vuole riscattare un sentimento. È un cielo importante per vivere relazioni part-time.

Oroscopo domani 12 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia possono ritrovarsi protagonisti di cambiamenti, desiderati o meno. In questo momento è meglio rimandare le mosse e trovare nuove strategie. In questo periodo i nati sotto il segno dello Scorpione che hanno un’attività creativa potrebbero avere già presentata una loro idea e avere anche già dei buoni riscontri.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Molti pensieri e ancora qualche dubbio per i nati sotto il segno del Sagittario che devono rivedere un accordo, per fortuna dal 16 novembre tutto riparte. In attesa di novità questo è un periodo un po’ strano. Se il segno del Capricorno è in ballo con una questione legale è meglio arrivare a un compromesso, anche se non amate farlo. Bene decidere entro il 20 dicembre.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

In questo momento la situazione lavorativa dell’Acquario è in movimento, ma c’è ancora molto da recuperare. Le questioni legali possono fare passi avanti ma non avete l’appoggio totale dei pianeti. In questo fine settimana i nati sotto il segno dei Pesci che sono lavoratori autonomi possono ricevere delle chiamate particolari, c’è un rinnovamento in corso. Alcuni progetti andranno a rallentatore nella seconda metà di novembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Fino a domenica i nati sotto il segno della Bilancia non devono rischiare e devono cercare di recuperare un bel po’ di energia. Il segno dello Scorpione è diventato un po’ più filosofo, a volte vi lasciate prendere dalle emozioni negative. Ora avete capito che ci sono giornate no ma anche giornate che sorridono.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Dal 16 novembre arriverà una grande forza nel cielo del Sagittario. La giornata di domani, sabato 12 novembre, invece rivela ancora tensioni dentro e fuori di te. Il segno del Capricorno è pieno di pensieri e non riesce a fare tutto quello che vorrebbe, questo genera un forte stress che è meglio non riversare in amore.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario sarà un periodo agitato fino al 16 novembre, è meglio evitare di fare passi falsi. Per ora ci vuole solo calma e sangue freddo. I nati sotto il segno dei Pesci devono cercare di vivere il fine settimana alla grande, dando spazio alle emozioni più belle.











