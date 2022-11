Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di martedì 15 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

L’amore deve tornare nella vita dei nati sotto il segno della Bilancia da mercoledì Venere inizierà un transito molto importante e vi permetterà di superare eventuali crisi sentimentali e di proseguire la relazione al meglio. In amore i nati sotto il segno dello Scorpione potranno contare su Giove, tornato in aspetto interessante. In questo momento potrete contare su una serie di circostanze favorevoli che vi aiuteranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Venere entra nel segno da mercoledì e porterà vigoro al vostro cuore. Questo significa che potranno nascere relazioni occasionali e si risveglierà un amore passionale. Se un percorso è terminato se ne troverà un altro. Il Capricorno vive uno stato di agitazione positiva. Se state vivendo in maniera discontinua una storia nata da pochi mesi è per colpa di questioni esterne al rapporto.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Il nuovo transito di Venere, diventa importante a partire dal giorno 16 novembre per i nati sotto il segno dell’Acquario. I nuovi incontri sono favoriti. Anche le coppie che sembrano più lontane possono riavvicinarsi se il partner è d’accordo. Se i Pesci stanno vivendo una storia che traballa o che ha bisogno di verifiche vorrete farlo entro il 25 novembre. Le scelte che si fanno ora, costituiscono le base per un recupero emotivo che ci sarà a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Oroscopo domani 15 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono stare attenti a non commettere errori di valutazione e alle distrazioni. La prima parte della giornata di domani è più faticosa della seconda. I nati sotto il segno dello Scorpione che hanno cambiato lavoro forse hanno raggiunto una situazione di maggiore soddisfazione. I creativi e coloro che hanno da poco presentato un progetto saranno ancora più soddisfatti.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

La giornata di domani, martedì 15 novembre, come tutta la settimana sarà utile per i nati sotto il segno del Sagittario: presto ci saranno delle novità. Nella vostra vita, come sul lavoro, spesso torna il tema del trasferimento. Ritmi molto intesi per il Capricorno: rischiate di tornare a casa stanchi e nervosi. Ma è lo scotto da pagare per iniziare a pensare a un 2023 di successo.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

In questo periodo dell’anno l’Acquario fa progetti per il 2023. Stelle favorevoli in vista della fine del mese, progetti vincenti e novità possono riguardare un nuovo incarico. Per il segno dei Pesci è arrivato il momento di parlare se qualcosa non va bene. Momento di riflessione che porterà qualcosa di molto buono in vista del 2023.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Molti nati sotto il segno della Bilancia risentono di un fastidio, di una sorta di ansia in particolare da maggio da quando a livello fisico si è registrato un calo. Dovete riprendere fiato, rasserenarvi. In questi giorni il traguardo da raggiungere per i nati sotto il segno dello Scorpione è arricchire il proprio animo con sensazioni migliori. Questa situazione astrologica è di recupero.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Dal 16 novembre arriverà una grande forza nel cielo del Sagittario che vi invita a una sorta di ristrutturazione generale della vostra vita. Già da qualche mese la forma fisica del Capricorno è messa a dura prova dalle troppe cose da fare. Vi sentite stanchi e già a inizio settimana vivrete alcuni momenti di indecisione. Per fortuna si può recuperare!

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario sono piuttosto affaticati psicologicamente, giornate complesse quelle di martedì e mercoledì. Lasciatevi supportare da queste stelle a non nuotare contro corrente. I nati sotto il segno dei Pesci devono stare molto attenti alla giornata del 17 novembre, sarete molto distratti. Anche il 18 meglio non esagerare con gli sforzi fisici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA