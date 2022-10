Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Liti e incomprensioni per i nati sotto il segno dell’Ariete: Venere opposta potrebbe creare una sorta di competizione nel rapporto di coppia.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati del Toro che hanno vissuto una crisi di coppia nei mesi estivi, adesso torneranno armonia e complicità. Non perdete la speranza: il rapporto non sia ormai compromesso del tutto!

Amore, il punto sui Gemelli

Dopo aver dedicato molto tempo al lavoro, per i nati sotto il segno dei Gemelli è arrivato il momento di riscoprire il valore della famiglia.

Amore, il punto sul Cancro

In questo momenti i nati sotto il segno del Cancro devono ritrovare un po’ di calma e tranquillità in amore, soprattutto dopo un periodo molto confuso per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete scoraggiato

Ultimamente i nati sotto il segno dell’Ariete tendono a scoraggiarsi, qualche progetto sta trovando degli ostacoli inattesi. È un periodo passeggero che si chiuderà in breve tempo.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono gestire con molta prudenza i vostri soldi: tanti impegni economici e poche risorse.

Lavoro, il punto sui Gemelli

In questo momento i nati sotto il segno dei Gemelli possono portare avanti progetti che si riveleranno molto proficui sul piano economico.

Lavoro, il punto sul Cancro

Come procede il lavoro per il segno del Cancro? Cercate di mantenere la calma e non arrabbiatevi troppo a se qualcosa non va come vorreste. Si tratta solo di una fase passeggera.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del segno dell’Ariete? L’opposizione di alcuni pianeti crea un clima di grande tensione.

Salute, il punto sul Toro

Nella giornata di domani per i nati sotto il segno del Toro la Luna sarà in aspetto positivo: torneranno energia e voglia di rimettersi in gioco.

Salute, il punto sui Gemelli

Nei prossimi giorni, sopratutto tra giovedì e venerdì, i Gemelli avranno una bella Luna nel segno che aiuta a recuperare una bella energia e una grande voglia di fare.

Salute, il punto sul Cancro

Quando le tensioni sono alte i nati sotto il segno del Cancro somatizzano e il primo a risentirne è lo stomaco, il vostro punto debole.

