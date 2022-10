Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo domani di Paolo Fox che torna per svelare l’andamento del cielo per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come sarà la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre 2022, per questi quattro segni? Chi godrà dell’andamento favorevole delle stelle sia nei sentimenti che sul lavoro e per la salute? Chi invece dovrà aspettare ancora prima di dare il via alla realizzazione di progetti importanti in diverse sfere della propria vita?

Paolo Fox è pronto a svelare tutto dandovi anche dei preziosi consigli su come affrontare la giornata. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Venere e Giove sono in aspetto favorevole per il segno del Leone: gli incontri di questo periodo potrebbero essere intriganti, soprattutto per chi sta cercando l’anima gemella.

Amore, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine l’atmosfera è serena nel campo dei sentimenti: queste stelle premiano la nascita di nuove amicizie.

Amore, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia che hanno vissuto una dolorosa separazione fanno fatica a rimettersi in gioco: ma Venere nel segno è dalla vostra parte!

Amore, il punto sullo Scorpione

Molto presto Venere entrerà nel segno dello Scorpione, portando nuovi stimoli in amore, soprattutto per chi è in cerca del vero amore.

Oroscopo domani, lavoro: nuovi ostacoli per il Leone

Giove favorevole dà una mano ai nati sotto il segno del Leone che stanno portando avanti un progetto creativo, ma ci saranno degli ostacoli da affrontare.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine pretende dai suoi collaboratori grande impegno e concentrazione. Siate moderati per non rischiare di dare vita a nuove contrapposizioni.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono ponderare bene ogni mossa: è importante capire come organizzarsi fino alla fine dell’anno.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Sul lavoro, il cielo è dalla parte dei nati sotto il segno dello Scorpione: potete pensare a qualcosa di nuovo in vista del nuovo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

La Luna dissonante metterà a dura prova la pazienza del Leone e anche il vostro umore ne risentirà. Cercate di farvi scivolare addosso le cose.

Salute, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine è iniziato un periodo di profonda riflessione. Prendetevi cura del vostro fisico e non sottovalutare il benessere mentale.

Salute, il punto sulla Bilancia

Il segno della Bilancia ha dovuto affrontare dure battute d’arresto nella seconda parte dell’estate. Adesso è il momento di recuperare.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono alla ricerca di nuove fonti e nuove risorse a cui aggrapparvi per trovare un rinnovato equilibrio interiore.











